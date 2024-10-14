Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.0 комментариев
Молодежная сборная России обыграла Китай во втором матче
Российская молодежная сборная победила Китай 1:0 в товарищеском матче в Сянхэ
Молодежная сборная России по футболу одержала победу над командой Китая со счетом 1:0 во втором товарищеском матче, который состоялся на тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в провинции Хэбэй.
Молодежная сборная России по футболу одержала победу над сверстниками из Китая со счетом 1:0 на втором товарищеском матче. Как пишет ТАСС, игра прошла на тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй. Единственный гол в матче забил Никита Салтыков на 52-й минуте.
Первый матч между командами завершился с разгромным счетом 6:0 в пользу россиян и состоялся 11 октября. Эти дружеские встречи являются частью подготовки команд, учитывая, что российская молодежь временно отстранена от международных турниров.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года УЕФА допустил российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет, до участия в своих соревнованиях, но в октябре это решение было отменено. УЕФА не смог найти технического решения для проведения матчей российских юношеских команд.
Напомним, российская молодежная сборная по футболу одержала победу в первом товарищеском матче над Китаем, забив шесть мячей без ответа на поле тренировочной базы в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Также сообщалось, что Российская футбольная сборная не проведет товарищеских матчей в октябре 2024 года, поскольку не достигнута договоренность с пакистанской командой.