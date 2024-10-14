Молодежная сборная России обыграла Китай во втором матче

Российская молодежная сборная победила Китай 1:0 в товарищеском матче в Сянхэ

Молодежная сборная России по футболу одержала победу над сверстниками из Китая со счетом 1:0 на втором товарищеском матче. Как пишет ТАСС, игра прошла на тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй. Единственный гол в матче забил Никита Салтыков на 52-й минуте.

Первый матч между командами завершился с разгромным счетом 6:0 в пользу россиян и состоялся 11 октября. Эти дружеские встречи являются частью подготовки команд, учитывая, что российская молодежь временно отстранена от международных турниров.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года УЕФА допустил российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет, до участия в своих соревнованиях, но в октябре это решение было отменено. УЕФА не смог найти технического решения для проведения матчей российских юношеских команд.

Напомним, российская молодежная сборная по футболу одержала победу в первом товарищеском матче над Китаем, забив шесть мячей без ответа на поле тренировочной базы в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Также сообщалось, что Российская футбольная сборная не проведет товарищеских матчей в октябре 2024 года, поскольку не достигнута договоренность с пакистанской командой.