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Молодежная сборная России по футболу разгромила Китай в товарищеском матче
Российская молодежная сборная по футболу одержала победу над Китаем в товарищеском матче, забив шесть мячей без ответа на поле тренировочной базы в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Молодежная сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Китая со счетом 6:0, передает ТАСС. Матч состоялся на тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Голами отметились Игорь Дмитриев, забивший на 12-й и 38-й минутах, Никита Салтыков, отличившийся с пенальти на 22-й минуте, Илья Родионов на 45-й минуте, Александр Чупаев на 56-й минуте и Кирилл Никишин, завершивший разгром на 90-й минуте. Однако Чупаев упустил еще одну возможность на 28-й минуте, не реализовав пенальти.
Второй матч между этими командами состоится 14 октября, начало в 7.30 по московскому времени. Российские молодые футболисты покажут, смогут ли они повторить успех первой встречи.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. В сентябре 2023 года УЕФА допустила участие сборных России возрастом до 17 лет, однако в октябре это решение было отменено. Президент УЕФА Александер Чеферин отметил давление национальных правительств на членов организации.
Ранее стало известно, что Российская футбольная сборная не будет проводить товарищеские матчи в октябре 2024 года из-за отсутствия договоренности с пакистанской командой, однако планирует провести в ноябре два товарищеских матча, одним из которых может стать встреча с командой Сирии.