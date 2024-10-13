Из-за обрушения декораций на съемках фильма в Ленобласти пострадали 23 человека

Tекст: Антон Антонов

На съемках фильма в Лужском районе Ленинградской области произошло обрушение пола деревянной платформы под массовкой. Госпитализация потребовалась «женщине в состоянии средней степени тяжести с переломами голеней», сообщило областное правительство. «В большинстве случаев травмы – ушибы и ссадины», – говорится в сообщении.

Александр Жарков, глава комитета по здравоохранению Ленобласти, сообщил, что самостоятельно в приемное отделение обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, передает РИА «Новости».

На место инцидента были направлены две бригады скорой помощи Лужской больницы. Первая бригада доставила пациентку с переломами в приемное отделение. Вторая бригада оказывала помощь на месте.

«Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека», – сообщил Жарков, уточнив, что госпитализация не понадобилась.