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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 22:19 • Новости дня

    Мирный житель стал жертвой атаки украинского БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника в селе Отрадное Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    После атаки БПЛА мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но медикам не удалось его спасти, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью. Кроме того, украинская ракета была сбита в небе над Курской областью.

    13 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска

    Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области

    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».

    Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Коментарии (5)
    13 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине

    Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2

    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.

    По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».

    Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

    В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.

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    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    13 октября 2024, 08:09 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали отца Героя России из Угледара

    Российские военнослужащие вывезли из Угледара отца погибшего Героя России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую Народную Республику.

    Российские военнослужащие провели успешную эвакуацию из Угледара мужчины, чьему сыну было присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС. Спасенный рассказал, что его сын с 2015 года сражался за Донецкую Народную Республику в составе добровольческого подразделения.

    Его сын погиб год назад в боях недалеко от Авдеевки. Звание Героя России было присвоено ему посмертно. Спасенный мужчина выразил благодарность российским войскам за помощь в эвакуации из зоны активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие эвакуировали первую группу мирных жителей из Угледара, обеспечив их безопасность и оказав медицинскую помощь. Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал украинское командование, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    13 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО

    Шольц не ответил на просьбы Зеленского о Taurus и ускоренном приеме в НАТО

    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО, озвученные на встрече в Берлине.

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, газета Bild сообщает, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне было формально связано с ураганом «Милтон», однако истинной причиной является нежелание Байдена высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США.

    Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию для Bild, отметил, что «Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего плана победы, и европейское турне оказалось провальным для Украины».

    Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    13 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ ударным БПЛА «Иноходец» в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России представило видеозапись, на которой видно уничтожение с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» двух боевых машин ВСУ в Курской области.

    Минобороны России в Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец» в приграничной зоне Курской области.

    По данным ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области
    Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прорвали украинскую оборону и взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв флаг на его северной окраине.

    Российские военнослужащие освободили поселок Левадное, расположенный на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В освобождении участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Также сообщается, что в ночное время был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины. Этот взвод пытался отступить с позиций, находящихся за Левадным.

    За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР, а также освободили Гродовку в ДНР.

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    13 октября 2024, 10:31 • Новости дня
    Во Львове гости выгнали военкомов со свадьбы

    Гости свадьбы во Львове выгнали сотрудников военкомата, ворвавшихся в ресторан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове гости свадьбы выгнали сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались провести рейд в ресторане, где проходило торжество.

    Видео с рассказом о том, как гости свадьбы во Львове вытолкали сотрудников территориального центра комплектования из ресторана, активно распространяется в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. По словам мужчины на видео, люди в масках ворвались на празднование и вели себя грубо, даже по отношению к женщинам. «Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах.… Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе. В Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу 17-летних подростков. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ.

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    13 октября 2024, 15:31 • Новости дня
    Подоляк: Зеленский представит «план победы» на Украине в ближайшие дни

    Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «план победы», в котором будут представлены политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта, вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Подоляк подчеркнул, что презентация крайне важна, так как она позволит понять на каком этапе находится конфликт и что следует дальше предпринимать. Он выразил уверенность в эффективности президента Украины Владимира Зеленского во время этой презентации, сообщает РИА «Новости».

    «Основные акценты плана уже понятны, но Зеленский добавит детали, которые будут четко объяснять, что это за программа принуждения и почему она важна», – отметил Подоляк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

    Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили признать страны-спонсоры Украины фашистскими

    Депутат Шеремет предложил странам-спонсорам Украины присвоить статус фашистских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил закрепить статус фашистских за странами, поставляющими оружие Украине, в связи с его использованием против мирных граждан.

    Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой придать странам, поддерживающим Украину вооружением, статус фашистских, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что западные страны систематически отправляют летальное вооружение на Украину, которое используется против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

    Шеремет выразил обеспокоенность тем, что западные государства не извлекли урок из своего исторического прошлого и возвращаются к «античеловеческому пути гитлеризма». Он настаивает на необходимости официального введения термина «фашистские страны» для описания тех, кто оказывает военную поддержку Украине.

    Депутат отметил, что подобные действия западных стран свидетельствуют о «возвращении нацистских методов» в международной политике, и добавил, что Россия должна быть готова к такому развитию событий на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, в Запорожской области сотрудники ФСБ арестовали гражданина России, переводившего деньги на счета фондов, связанных с ВСУ, а учитель рисования из Липецкой области был осужден за перевод криптовалюты для ВСУ.

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    13 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области

    ВС РФ доставили в часть трофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi без повреждений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с одного из приграничных районов Курской области. Как сообщает ТАСС, операция проводилась в два этапа, включая инженерную разведку и непосредственную эвакуацию под обстрелом противника.

    Трофейный бронеавтомобиль был доставлен в расположение десантно-штурмового полка практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Специалисты-ремонтники провели замену колес и восстановили поврежденные узлы и агрегаты, в том числе элементы электропроводки.

    Министерство обороны РФ отмечает, что эвакуация проходила в сложных условиях, но усилия личного состава и ремонтно-эвакуационной группы ВДВ позволили успешно завершить операцию. В дальнейшем будет принято решение о дальнейшей эксплуатации эвакуированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ. На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.

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