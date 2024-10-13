Губернатор сообщил о сбитой украинской ракете в небе Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Заявление об этом он сделал в своем Telegram-канале, отметив, что ракета была сбита в небе над областью без ущерба для местных жителей.

«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером», - написал Смирнов, комментируя инцидент. Подробности о типе ракеты и обстоятельствах сбития не были предоставлены в сообщении губернатора.

Информация о пострадавших и разрушениях от инцидента не поступала. Власти призывают жителей оставаться спокойными и следить за официальными сообщениями для получения дальнейших инструкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников, тем самым предотвратили атаки киевского режима на объекты в Белгородской, Курской и Брянской областях. В Курской области ранее были сбиты две украинские ракеты, о чем сообщил глава региона Алексей Смирнов.