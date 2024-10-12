Смирнов сообщил о двух уничтоженных ракетах ВСУ в Курской области

Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

