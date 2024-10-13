Ночью уничтожены 13 украинских беспилотников над тремя областями

Средства ПВО России сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

Tекст: Денис Тельманов

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщает ТАСС.

Министерство обороны России заявило, что атака, предпринятая киевским режимом, была направлена на объекты на территории Российской Федерации.



Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью, столько же над Курской областью, и один аппарат над Брянской областью. Ведомство подчеркнуло, что действия ПВО предотвратили террористическую атаку, которая могла нанести ущерб стратегическим объектам в этих регионах.

Согласно сообщению Минобороны, все беспилотники были самолетного типа. Это указывает на продолжающиеся попытки атак с применением современных технологий со стороны Украины в отношении российских регионов.