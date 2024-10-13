Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.11 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью
Российская ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские войска предотвратили террористическую атаку, уничтожив три украинских беспилотника над Белгородской областью с помощью системы ПВО, сообщили в Минобороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата украинского производства над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА «Новости». Событие произошло тринадцатого октября в период с 20.05 до 20.25 по московскому времени, когда, по заявлению Министерства обороны России, киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.
В сообщении Министерства обороны России уточняется, что атака была успешно предотвращена благодаря слаженной работе дежурных средств ПВО, которые оперативно отреагировали на угрозу и ликвидировали вражеские дроны до того, как они успели нанести ущерб российским объектам. Информация о возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, предотвратив атаки киевского режима на объекты в Белгородской, Курской и Брянской областях.