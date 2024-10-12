Жители Дубая организовали масштабную помощь Ливану

Тысячи жителей Дубая собрали 10 тыс коробок гуманитарной помощи для Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Объединенные Арабские Эмираты организовали обширную благотворительную кампанию для помощи Ливану, сообщает ТАСС.

В субботу в Dubai Exhibition Center открылся крупнейший пункт сбора гуманитарной помощи. В акции приняли участие тысячи жителей Дубая, которые упаковали более 10 тыс. коробок с предметами первой необходимости.



Гуманитарная помощь, собранная в Дубае, разделена на три категории: предметы для детей, гигиенические принадлежности для взрослых и одежда. Акция продлится до 21 октября, а с воскресенья она расширится на круизный терминал порта Абу-Даби.

Гендиректор Dubai Cares Тарик аль-Гург сообщил: «В течение двух часов к нам пришли более 2,5 тыс. волонтеров, чтобы упаковать 10 тыс. коробок. Мы ожидаем, что число волонтеров достигнет 4,5 тыс. человек». Вся помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней.

Власти ОАЭ запустили кампанию после начала израильской операции против «Хезболлах». За время кампании девять самолетов доставили в Ливан 375 тонн помощи. Президент ОАЭ распорядился выделить 100 млн долларов на гуманитарную поддержку через Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул необходимость прекращения убийств палестинцев с использованием американского оружия и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион.

