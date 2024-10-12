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Глава Североморска подал в отставку
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики региона.
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, передает РИА «Новости».
Рабочая встреча с Чибисом состоялась на фоне массовых жалоб жителей города на проблемы в коммунальной сфере.
Министерство информационной политики региона уточнило, что губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности. Также были даны указания по решению проблем, связанных с управлением жилищным фондом.
Жители Североморска массово жаловались на перебои с отоплением и другие проблемы в коммунальной сфере. На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.
Ранее мэр Орска Василий Козупица подал в отставку после масштабного наводнения, вызванного прорывом дамбы.