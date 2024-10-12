Алекс Салмонд, бывший первый министр Шотландии и лидер партии Alba, скончался в возрасте 69 лет. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Record, его смерть подтвердил представитель партии. Политик умер в субботу после выступления с речью в Северной Македонии.

Салмонд был важной фигурой в истории Шотландской национальной партии. Он возглавлял ее до 2014 года, после чего основал партию Alba, выступающую за независимость Шотландии.

Он занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, активно продвигая шотландский национализм и независимость региона от Британии.

Также в прошлом Салмонд вел политическое шоу на телеканале RT.

Напомним, в 2020 году бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд оказался оправдан по всем пунктам обвинений в сексуальных домогательствах решением жюри присяжных высокого суда Эдинбурга. Главный редактор RT Маргарита Симоньян комментировала арест Салмонда. Британские парламентарии обиделись, что Салмонда взяли работать на RT, а их – нет, заявила Симоньян.