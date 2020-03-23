С бывшего первого министра Шотландии сняты обвинения в сексуальных домогательствах

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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
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23 марта, понедельник | Последнее обновление — 22:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Италию прибыл десятый самолет ВКС с помощью из России
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство
Стабильность смягчит прохождение России через кризис
Ученые не признаются в создании коронавируса
Зеленский начинает резко менять политический курс Украины
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Кто победит в нефтяной войне
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конфликт России и Саудовской Аравии из-за разного видения будущего нефтяного рынка уже называют полномасштабной углеводородной войной. И остановить ее сейчас смогут, скорее всего, только Соединенные Штаты. Подробности...
Вроде бы еще евро, но уже не союз
Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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