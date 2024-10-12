Политолог Листов предупредил о росте экстремизма на юге России

Политолог Листов связал убийство в Ингушетии с ростом экстремизма на юге России

Tекст: Вера Басилая

В эфире радио Sputnik политолог Ярослав Листов выразил обеспокоенность криминогенной обстановкой на юге России после нападения на автомобиль, где находился заместитель руководителя регионального центра «Э» в Ингушетии.

Листов подчеркнул, что это происшествие может свидетельствовать о подъеме террористической и экстремистской активности в регионе.

«Это настораживает из-за общего информационного влияния, которое сейчас идет по этим регионам и с Запада, и, к сожалению, с Ближнего Востока, в том числе поднимается и по исламистским группировкам», – заявил политолог.

Он добавил, что хотя пока нет достаточных данных для подтверждения взаимосвязи между нападением и ростом экстремистской активности, тенденция к ухудшению криминогенной обстановки в южных регионах России является очевидной.

Ранее в Ингушетии произошло нападение на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате чего погибли трое человек, включая полицейского.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

Дело о нападении на сотрудников МВД, в ходе которого погибли три человека, поставили на контроль центрального аппарата СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

