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Политолог Листов предупредил о росте экстремизма на юге России
Политолог Листов связал убийство в Ингушетии с ростом экстремизма на юге России
Нападение на полицейских в Ингушетии может быть связано с ростом террористической активности на юге России, заявил политолог Ярослав Листов.
В эфире радио Sputnik политолог Ярослав Листов выразил обеспокоенность криминогенной обстановкой на юге России после нападения на автомобиль, где находился заместитель руководителя регионального центра «Э» в Ингушетии.
Листов подчеркнул, что это происшествие может свидетельствовать о подъеме террористической и экстремистской активности в регионе.
«Это настораживает из-за общего информационного влияния, которое сейчас идет по этим регионам и с Запада, и, к сожалению, с Ближнего Востока, в том числе поднимается и по исламистским группировкам», – заявил политолог.
Он добавил, что хотя пока нет достаточных данных для подтверждения взаимосвязи между нападением и ростом экстремистской активности, тенденция к ухудшению криминогенной обстановки в южных регионах России является очевидной.
Ранее в Ингушетии произошло нападение на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате чего погибли трое человек, включая полицейского.
После этого инцидента было возбуждено уголовное дело.
Дело о нападении на сотрудников МВД, в ходе которого погибли три человека, поставили на контроль центрального аппарата СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.