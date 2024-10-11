Умерла девушка, избитая боксером за отказ в сексе

Tекст: Алексей Дегтярев

Подруга потерпевшей сообщила RT, что причиной смерти стало не избиение.

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что девушка умерла от серьезного заболевания. Однако подробности о том, каким именно заболеванием страдала Юлия, не раскрываются.

Ранее сама Юлия рассказывала, что ее выписали из больницы, и она планировала заниматься восстановлением здоровья дома.

Напомним, местные Telegram-каналы сообщали, что причиной нападения в Троицке стал отказ девушки в интиме.