В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
Умерла девушка, избитая боксером за отказ в сексе
Девушка Юлия из города Троицка в Челябинской области, пострадавшая от нападения боксера, скончалась от серьезного заболевания, сообщил источник в СМИ.
Подруга потерпевшей сообщила RT, что причиной смерти стало не избиение.
Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что девушка умерла от серьезного заболевания. Однако подробности о том, каким именно заболеванием страдала Юлия, не раскрываются.
Ранее сама Юлия рассказывала, что ее выписали из больницы, и она планировала заниматься восстановлением здоровья дома.
Напомним, местные Telegram-каналы сообщали, что причиной нападения в Троицке стал отказ девушки в интиме.