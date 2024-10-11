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Минпромторг решил запретить взыскание «меченых» денег оборонных предприятий
РБК: Минпромторг предложил запретить списание субсидий с оборонных счетов Промсвязьбанка
Министерство промышленности и торговли предложило ввести запрет на взыскание средств с оборонных предприятий, которые поступают на специальные счета в рамках субсидий по гособоронзаказу.
Законопроект предполагает, что отдельные положения законодательства не будут распространяться на средства, предоставленные оборонно-промышленному комплексу в виде субсидий. Это направлено на защиту этих средств от возможных взысканий, которые могут поставить под угрозу выполнение контрактов по гособоронзаказу, передает РБК.
В настоящий момент списание средств с таких счетов возможно в случаях оплаты труда, взыскания в доход государства и возмещения вреда здоровью. Однако комиссия по законодательной деятельности уже одобрила новый законопроект, который предполагает пересмотр этих условий. Документ теперь ожидает согласования в правительстве и последующей отправки в Госдуму.
В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что поправки направлены на защиту целевых бюджетных средств, которые имеют ключевое значение для исполнения государственного оборонного заказа.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что корпорации в России в ходе выполнения оборонзаказа допускают факты коррупции и воровства.
Президент Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности в феврале подчеркнул необходимость усилить борьбу с коррупцией, следить за реализацией гособоронзаказа и освоением бюджета.