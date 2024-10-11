Минпромторг решил запретить взыскание «меченых» денег оборонных предприятий

РБК: Минпромторг предложил запретить списание субсидий с оборонных счетов Промсвязьбанка

Tекст: Вера Басилая

Законопроект предполагает, что отдельные положения законодательства не будут распространяться на средства, предоставленные оборонно-промышленному комплексу в виде субсидий. Это направлено на защиту этих средств от возможных взысканий, которые могут поставить под угрозу выполнение контрактов по гособоронзаказу, передает РБК.

В настоящий момент списание средств с таких счетов возможно в случаях оплаты труда, взыскания в доход государства и возмещения вреда здоровью. Однако комиссия по законодательной деятельности уже одобрила новый законопроект, который предполагает пересмотр этих условий. Документ теперь ожидает согласования в правительстве и последующей отправки в Госдуму.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что поправки направлены на защиту целевых бюджетных средств, которые имеют ключевое значение для исполнения государственного оборонного заказа.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что корпорации в России в ходе выполнения оборонзаказа допускают факты коррупции и воровства.

Президент Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности в феврале подчеркнул необходимость усилить борьбу с коррупцией, следить за реализацией гособоронзаказа и освоением бюджета.

