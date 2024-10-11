Финляндия завершила расследование дела россиянина Тордена

Финляндия завершила расследование по подозрению россиянина Тордена в военных преступлениях

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила расследование в отношении россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС. В рамках расследования Торден был арестован по решению окружного суда Хельсинки 18 декабря 2023 года. По версии финской стороны, он подозревается в нескольких военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах.

Согласно предоставленным данным, предполагаемые преступления якобы были совершены в период с 2014 по 2015 годы. Материалы уголовного дела будут переданы прокурорам, которые должны принять решение о дальнейшем уголовном преследовании. Заместитель генпрокурора Финляндии примет решение о целесообразности предъявления обвинений на основании представленных материалов. Срок для предъявления обвинений установлен до 31 октября 2024 года.

Торден был задержан финскими пограничниками 20 июля 2023 года. В прошлом он носил имя Ян Петровский и является гражданином России. Он также включен в санкционные списки Евросоюза и Министерства финансов США. Украина требует его экстрадиции из-за обвинений в преступлениях, предположительно совершенных в Донбассе. Российские дипломаты в Финляндии заявили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и готовы защищать права Тордена.

Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) арестовали в Финляндии в декабре 2023 года по подозрению в военных преступлениях на Украине. Петровского в феврале 2024 года признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена и приговорили к 40 дням тюремного заключения. Находящийся в финской тюрьме россиянин подвергается психологическому давлению, заявила его адвокат Наталия Мальгина.