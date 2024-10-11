  • Новость часаВоенкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    11 октября 2024, 07:14 • Новости дня

    Снимавшие видео для TikTok боевики ВСУ привлекли российский БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Военные ВСУ, снимая ролики для TikTok у командного пункта, привлекли внимание российских операторов БПЛА, что привело к удару по объекту, рассказал оператор БПЛА с позывным Печорин.

    По его словам, операторы российских ударных беспилотников нанесли удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ, когда украинские военные снимали видео для TikTok, передает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, что разведка заметила постоянное движение личного состава возле пункта, операторами БПЛА было принято решение поднять беспилотник в воздух и нанести удар.

    «Поразили КНП, расположение у него было «хорошее», разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава», – добавил он.

    Ранее российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

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    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    10 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Военнослужащий заявил об уничтожении 80% желающих сдаться солдат ВСУ

    Военные ВСУ убили 80% своих солдат, пытавшихся сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки, что позволяет довести в тыл лишь 5–10% таких солдат.

    Военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожают более 80% своих солдат, пытающихся сдаться в плен, передает ТАСС. Он отметил, что лишь небольшая часть, около 5–10% от всех желающих сдаться, достигает тыла.

    Штурман также рассказал, что как только ВСУ фиксируют попытку сдачи с помощью беспилотников, они открывают прицельный огонь по своим солдатам. В таких ситуациях активно применяются различные виды вооружений, а также дроны для массовой атаки.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования. Отмечалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ. Также сообщалось, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

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    10 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Полковник СБУ: Украина не может просчитать направление будущего главного удара России

    Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия столкнулась с проблемами сразу на пяти направлениях, это может привести к прорыву фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.

    Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.

    Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.

    Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе

    Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег

    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Своим турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность. Он, как и прежде, будет выставлять европейским лидерам неисполнимые требования, а получит, скорее всего, лишь деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Зеленский отправляется в турне с «планом победы».

    «Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.

    На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.

    «В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.

    «Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.  

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

    Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.

    Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.

    Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.

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    11 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре

    После объявления Киевом о переносе саммита по Украине Зеленский вновь заявил о планах провести его в ноябре

    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине планируется провести в ноябре, хотя его офис всего несколько дней назад сообщил, что в ноябре мероприятие не состоится.

    «Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе», - приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что план проведения будет готов к началу месяца, хотя точная дата пока неизвестна: «Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. По словам Заривной, подготовка к саммиту продолжается.

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    10 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО

    Мишустин упростил порядок получения справки об участии в СВО

    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 ноября 2024 года справку об участии в спецоперации можно будет получить через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    На сайте кабмина указано, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.   

    Подписанное постановление устанавливает такие единые образцы справки для участника СВО и его родственников. С помощью такой справки они смогут получать различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

    Разные регионы предоставляют бойцам и их родственникам различные меры поддержки. Так, в Москве участники СВО имеют право на налоговые льготы, бесплатную юридическую помощь, консультации по профориентации и другие услуги.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    10 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Столтенберг рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине

    Столтенберг заявил, что помощь Запада Украине после 2014 года могла предотвратить конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщила газета Politico.

    По его словам, если бы Украине было поставлено хотя бы часть оружия, которое стало доступно после 2022 года, это могло бы изменить ход событий, передает «Газета.Ru».

    Столтенберг также считает, что Запад может сделать гораздо больше для поддержки вооруженных сил Украины.

    Ранее Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО. Между тем гражданин Франции Патрик Пазен подал в суд на Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине.

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    10 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о сложной для ВСУ ситуации в Торецке

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Заявление было сделано после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отвечая на вопрос об обстановке на востоке Украины, в частности в Дзержинске, Зеленский заявил: «Сложная ситуация сегодня на востоке».

    По его словам, наблюдается недостаток бригад, которые обеспечены «на 100%», что осложняет ротацию военных, передает ТАСС.

    Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном вопрос использования дальнобойного оружия. Зеленский подчеркнул, что у ВСУ существует серьезная нехватка оборудования и боеприпасов.

    Также он упомянул о недостаточном внутреннем производстве дронов с большой дальностью полета, подчеркнув, что Украина ищет средства для увеличения собственных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска, что связано с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

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    11 октября 2024, 03:44 • Новости дня
    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом

    NYT не исключила народного гнева на Украине из-за повышения налогов

    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с гневом населения Украины из-за принятого парламентом закона о повышении налогов, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, после возвращения из Европы Зеленскому предстоит разобраться с реакцией населения на эту меру, которая всегда оказывается непопулярной, особенно в стране с разоренной экономикой, передает ТАСС.

    Несколько жителей Украины выразили сомнения по поводу целесообразности повышения налогов, опасаясь, что собранные средства пропадут из-за коррупции, заявило издание.

    Верховная рада приняла закон, согласно которому увеличивается военный сбор с 1,5% до 5%, при этом он вводится в том числе и для физлиц-предпринимателей. Некоторые положения закона начнут действовать задним числом с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раде заявляли, что без предусматривающего повышение налогов закона минобороны Украины не сможет осуществлять необходимые выплаты военным.

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