  • Новость часаЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Я изначально хотел в самое пекло»
    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ
    Мать детей Дурова тайно потратила с его счетов 18 млн долларов на украшения
    В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии
    Ушаков объяснил решение не изменять название БРИКС при расширении
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    6 комментариев
    10 октября 2024, 20:09 • Новости дня

    Депутат Госдумы призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных

    Бурматов: Дачники должны нести ответственность за прирученных летом кошек и собак

    Депутат Госдумы призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Почти все эти животные обречены на мучительную смерть зимой. Поэтому, самый эффективный метод борьбы с бедными бездомными кошками и собаками в СНТ – не брать их по весне в качестве игрушек», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

    Ежегодно в российских СНТ возникает сезонная проблема – уезжающие осенью дачники оставляют прикормленных летом кошек и собак. Но если в городе бездомные животные выжить могут – там есть еда и теплые трубы, то за городом они обречены.

    «Важно понимать, откуда все эти бездомные животные в СНТ берутся. Очевидно, что в тех местах, где люди появляются сезонно, то есть приезжают в середине весны и уезжают осенью, животные на постоянной основе не обитают. Каждый год люди, приезжая на дачи, на садовые участки, детям берут поиграть кошечку или собачку. За полгода животное вырастает, а в квартиру осенью его брать с собой просто не хотят», – говорит Бурматов.

    Далее, продолжает собеседник, идет «геометрическая прогрессия». То есть, те садовые собаки и кошки, которым не удается зимой найти хоть какую-то еду и укрытие от холода – погибают, а выжившие «плодятся по весне», ведь их бывшие хозяева не подумали об их стерилизации.

    «Почти все эти животные обречены на мучительную смерть зимой. Поэтому самый эффективный метод борьбы с бедными бездомными кошками и собаками в СНТ – не брать их по весне в качестве игрушек. Каждый человек должен понимать, что он в ответе за того, кого приручил. Нельзя брать живое существо только на время. Если решили завести кого-то, то нельзя от него отказываться, и нужно отвечать за свои действия», – объясняет депутат.

    Кроме того, он напоминает, что в 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, включая их выбрасывание на улицу. Согласно документу, нарушителю грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей.

    «Мы дали региональным муниципалитетам право штрафовать граждан за выброшенных животных, надо этим пользоваться. Если люди избавляются от своих питомцев, можно применять штрафные санкции. Я думаю, что если даже просто в СНТ будут развешаны объявления о том, что органы муниципальной власти предупреждают, что за оставление питомцев в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, то, уверяю, многие подумают, стоит ли ввязываться в такую авантюру. Мера административного реагирования есть, нужно ее применять», – заключил Бурматов.

    Ранее юрист Родион Юрьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что животных сельскохозяйственного назначения можно разводить на садовых участках, если это не запрещено правилами Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или же для ведения личного подсобного хозяйства.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

    Коментарии (51)
    10 октября 2024, 09:56 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о «полной катастрофе» на Украине
    Премьер Грузии заявил о «полной катастрофе» на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Необходимость представить правдивую ситуацию о катастрофической ситуации на Украине легла в основу решения правящей «Грузинской мечты» перед выборами в парламент 26 октября разместить на баннерах фотографии разрушений в этой стране параллельно с изображениями мирной жизни в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу, – сказал глава правительства Грузии в прямом эфире телекомпании «Имеди». – В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там».

    По его словам, «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее».

    «Нам же навязывали мнение о том, что мы должны завидовать украинскому государству и народу этой страны», – отметил Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «до сих пор при освещении ситуации на Украине грузинские телекомпании буллингуют и называют «пособниками России», если те показывают разрушения».

    «Те, кому не нравится правда, являются сторонниками войны в нашей стране, открытия второго фронта», – заявил он.

    Ранее посол ЕС в Грузии Павел Херчински резко выступил против этих баннеров, которые не нравятся также грузинской оппозиции.

    Коментарии (30)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    9 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Хорватии заявил, что первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

    Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.


    Коментарии (26)
    10 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, заявила, что готова вернуться в Россию, если ей предложат достойную зарплату.

    Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина, проживающая более 20 лет в США, призналась, что мечтает вернуться в Россию, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что условия работы тренером в США ограничены, и ей не хочется преподавать в Америке в школе, потому что это «начинающий уровень».

    «Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву – обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», – заявила олимпийская чемпионка.

    Пахалина отметила, что ее любовь к Москве и России остается неизменной, но из-за семейных обстоятельств вынуждена находиться в США.

    «В США неплохо, но это не дом, это не Россия», – заявила Пахалина, добавив, что такой страны, как наша, больше нигде нет.

    Пахалина помимо золота Сиднея завоевала три серебряные и одну бронзовую олимпийские награды. Она трехкратная чемпионка мира.

    На прошлой неделе Пахалина была включена в Международный зал славы плавания в США.

    Тренер и отец Юлии Владимир Пахалин считал, что выступление на Олимпиаде в Пекине было лучшим в карьере его дочери.

    Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.

    Коментарии (53)
    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

    Коментарии (12)
    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

    Коментарии (53)
    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

    Коментарии (9)
    10 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала, который в 2022 году посетил ДНР для съемки документального фильма, с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».

    Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.

    Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.

    Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.

    Коментарии (8)
    10 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США

    Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов

    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

    «Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

    «Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.

    Коментарии (5)
    9 октября 2024, 21:16 • Новости дня
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, что отметили сербские СМИ.

    Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».

    Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.

    Коментарии (13)
    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

    Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.

    Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

    Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

    В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

    Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».

    Коментарии (37)
    10 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польшу прилетел экспериментальный украинский транспортный самолет An-178-100R, в обстановке секретности он совершил посадку в международном аэропорту города Быдгощ, сообщают польские СМИ.

    Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.

    Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.

    Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.

    В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.

    Коментарии (7)
    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Коментарии (13)
    10 октября 2024, 14:46 • Новости дня
    Кадыров пригрозил кровной местью заказчикам покушения на него
    Кадыров пригрозил кровной местью заказчикам покушения на него
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег от попыток придать инциденту в офисе Wildberries национальный окрас и стравить народы из-за бытовой ситуации, он предупредил о кровной мести.

    Глава Чечни подчеркнул, что претензии к «кадыровцам» следует выражать лично ему. Он отметил: ошибается тот, кто считает возможным стравить народы на бытовой почве. Также глава Чечни напомнил о необходимости отвечать за свои слова.

    Глава Чечни в связи с происшествием в офисе Wildberries упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

    «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», – цитирует ТАСС Кадырова. Его выступление в ходе совещания с силовиками было на чеченском языке.

    Ранее Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов  Wildberries.

    Основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала сообщения о захвате компании и сообщала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

    В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.

    Коментарии (18)
    Главное
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики
    СК завел дело в отношении оскорбившего христиан учителя из Чечни
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Поставки нефти «Лукойла» через Украину начались по новым правилам
    Экс-чиновник Минобороны получил взятку электросамокатом и телевизором
    Ученые: Одиночество увеличивает риск слабоумия
    В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект

    Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия снизила присутствие в США накануне выборов

    Владимир Путин снял с должности посла России в США Анатолия Антонова, проработавшего в Штатах с 2017 года. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что отставка дипломата никак не скажется на уровне отношений Москвы и Вашингтона. Антонов покинул пост в преддверии выборов американского лидера. Почему выбрано такое время для смены посла и что ждет преемника Антонова? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............