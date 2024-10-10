Депутат Госдумы призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных

Бурматов: Дачники должны нести ответственность за прирученных летом кошек и собак

Tекст: Татьяна Косолапова

Ежегодно в российских СНТ возникает сезонная проблема – уезжающие осенью дачники оставляют прикормленных летом кошек и собак. Но если в городе бездомные животные выжить могут – там есть еда и теплые трубы, то за городом они обречены.



«Важно понимать, откуда все эти бездомные животные в СНТ берутся. Очевидно, что в тех местах, где люди появляются сезонно, то есть приезжают в середине весны и уезжают осенью, животные на постоянной основе не обитают. Каждый год люди, приезжая на дачи, на садовые участки, детям берут поиграть кошечку или собачку. За полгода животное вырастает, а в квартиру осенью его брать с собой просто не хотят», – говорит Бурматов.

Далее, продолжает собеседник, идет «геометрическая прогрессия». То есть, те садовые собаки и кошки, которым не удается зимой найти хоть какую-то еду и укрытие от холода – погибают, а выжившие «плодятся по весне», ведь их бывшие хозяева не подумали об их стерилизации.

«Почти все эти животные обречены на мучительную смерть зимой. Поэтому самый эффективный метод борьбы с бедными бездомными кошками и собаками в СНТ – не брать их по весне в качестве игрушек. Каждый человек должен понимать, что он в ответе за того, кого приручил. Нельзя брать живое существо только на время. Если решили завести кого-то, то нельзя от него отказываться, и нужно отвечать за свои действия», – объясняет депутат.

Кроме того, он напоминает, что в 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, включая их выбрасывание на улицу. Согласно документу, нарушителю грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей.

«Мы дали региональным муниципалитетам право штрафовать граждан за выброшенных животных, надо этим пользоваться. Если люди избавляются от своих питомцев, можно применять штрафные санкции. Я думаю, что если даже просто в СНТ будут развешаны объявления о том, что органы муниципальной власти предупреждают, что за оставление питомцев в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, то, уверяю, многие подумают, стоит ли ввязываться в такую авантюру. Мера административного реагирования есть, нужно ее применять», – заключил Бурматов.

Ранее юрист Родион Юрьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что животных сельскохозяйственного назначения можно разводить на садовых участках, если это не запрещено правилами Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или же для ведения личного подсобного хозяйства.