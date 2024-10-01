У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Кимаковский: Решение киевского режима об отводе 72-й бригады из Угледара запоздало
План украинского руководства об отходе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Угледара принято с запозданием, он привел к полной потере боеспособности бригады, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Согласно полученной при радиоперехватах информации, командование украинской армии намерено вывести 72-ю отдельную бригаду ВСУ из Угледара, заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Но <…> политическое решение [президента Украины Владимира] Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, оно стало фатальным для этой бригады», – добавил советник главы ДНР.
Даже при эвакуации оставшихся солдат от бригады останутся только небоеспособные подразделения, заключил Кимаковский.
Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин заявил, что ситуация в Угледаре остается сложной для украинских военных.