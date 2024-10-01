Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно полученной при радиоперехватах информации, командование украинской армии намерено вывести 72-ю отдельную бригаду ВСУ из Угледара, заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Но <…> политическое решение [президента Украины Владимира] Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, оно стало фатальным для этой бригады», – добавил советник главы ДНР.

Даже при эвакуации оставшихся солдат от бригады останутся только небоеспособные подразделения, заключил Кимаковский.

Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин заявил, что ситуация в Угледаре остается сложной для украинских военных.