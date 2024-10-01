У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Арестован бизнесмен по делу полковника Гамаюнова
Предприниматель заключен под стражу по делу в отношении бывшего руководителя авиационно-технической службы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова, сообщил источник в правоохранительных органах.
В рамках дела в отношении Гамаюнова арестован бизнесмен, сказал собеседник ТАСС.
Имя коммерсанта и его отношение к уголовному делу не сообщаются.
Напомним, Гамаюнова арестовали по решению 235-го гарнизонного военного суда до 26 ноября. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Законодательство предусматривает для Гамаюнова наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.
Вменяемый ему следствием ущерб оценивается более чем в 80 млн рублей.