У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Песков призвал не забегать вперед, говоря о ситуации в Угледаре
Не следует забегать вперед, наблюдая за успехами Российской армии в районе города Угледара в ДНР, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Давайте не будем забегать вперед», – ответил Песков на вопрос, как президент Владимир Путин оценивает ситуацию у Угледара, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что руководство страны желает победы российским военным и ждет официальной информации от Минобороны.
Песков отметил, что за действиями армии наблюдает вся страна, а президент как главнокомандующий регулярно получает непосредственно напрямую информацию от военных.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций.