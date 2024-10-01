ФСБ арестовала россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке

ФСБ арестовала двух россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух женщин, передает ТАСС. Обе подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это сотрудничество включало передачу информации о военных объектах России. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией.

В ЦОС подчеркнули, что задержанные с 2023 года собирали и передавали сведения об объектах Вооруженных сил РФ по заданию представителя организации, признанной в России запрещенной. Ленинский районный суд Севастополя уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент ведется следствие, в ходе которого установят все обстоятельства дела и степень вины подозреваемых. За совершенное преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным штрафом до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявили обвинение в подготовке теракта. Кроме того, ФСБ задержала в Керчи и Севастополе трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, подозреваемых в подготовке диверсий и шпионаже. В Кургане также задержали жителя соседнего региона, который сотрудничал с украинским министерством обороны и получал указания о совершении диверсий на объектах государственной власти.