У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.2 комментария
ФСБ арестовала россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке
ФСБ арестовала двух россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке
Две россиянки в Севастополе были арестованы по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой, передавая информацию о военных объектах России, и теперь они находятся под стражей по решению Ленинского районного суда, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как говорится в сообщении, в Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух женщин, передает ТАСС. Обе подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это сотрудничество включало передачу информации о военных объектах России. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией.
В ЦОС подчеркнули, что задержанные с 2023 года собирали и передавали сведения об объектах Вооруженных сил РФ по заданию представителя организации, признанной в России запрещенной. Ленинский районный суд Севастополя уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент ведется следствие, в ходе которого установят все обстоятельства дела и степень вины подозреваемых. За совершенное преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным штрафом до 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявили обвинение в подготовке теракта. Кроме того, ФСБ задержала в Керчи и Севастополе трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, подозреваемых в подготовке диверсий и шпионаже. В Кургане также задержали жителя соседнего региона, который сотрудничал с украинским министерством обороны и получал указания о совершении диверсий на объектах государственной власти.