ФСБ задержала в Кургане сотрудничавшего с ГУР Украины мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 54 года, он сам связался с украинскими спецслужбами через интернет, мужчина согласился содействовать в совершении диверсий и терактов в регионе, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Мужчину задержали в марте. Дело заведено по статье «Государственная измена», отмечается, что подозреваемый также сотрудничал с главным управлением разведки министерства обороны Украины.

Сейчас его отправили под стражу.

В конце июня ФСБ задержала в Запорожской области завербованного гражданина России, который передавал ВСУ данные о подразделениях ВС России.