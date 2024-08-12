Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
ФСБ задержала в Кургане сотрудничавшего с ГУР Украины мужчину
В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны, он получал указания о совершении диверсиях на объектах государственной власти, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемому 54 года, он сам связался с украинскими спецслужбами через интернет, мужчина согласился содействовать в совершении диверсий и терактов в регионе, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Мужчину задержали в марте. Дело заведено по статье «Государственная измена», отмечается, что подозреваемый также сотрудничал с главным управлением разведки министерства обороны Украины.
Сейчас его отправили под стражу.
В конце июня ФСБ задержала в Запорожской области завербованного гражданина России, который передавал ВСУ данные о подразделениях ВС России.