Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Ростех назвал самую проходимую САУ на спецоперации
Ростех: САУ «Мста-С» превзошла иностранные аналоги в СВО
Российская самоходная гаубица «Мста-С» отличается высокой проходимостью и защитой, позволяя эффективно действовать на вязких грунтах и в условиях одновременного огневого налета, сообщили в госкорпорации «Ростех».
Как отмечают в компании, «Мста-С» обладает исключительными ходовыми качествами..
«С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей ’Мсты‘. Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», – говорится в Telegram-канале Ростеха.
Кроме того, российская машина, по словам представителей корпорации, имеет сопоставимую с иностранными аналогами дальность стрельбы и существенно лучшую защищенность от средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.
Основное преимущество САУ«Мста-С» – это современные системы управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы и проводить одновременный огневой налет, поражая цель пятью снарядами по разным траекториям.