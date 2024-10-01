Ростех назвал самую проходимую САУ на спецоперации

Ростех: САУ «Мста-С» превзошла иностранные аналоги в СВО

Tекст: Вера Басилая

Как отмечают в компании, «Мста-С» обладает исключительными ходовыми качествами..

«С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей ’Мсты‘. Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», – говорится в Telegram-канале Ростеха.

Кроме того, российская машина, по словам представителей корпорации, имеет сопоставимую с иностранными аналогами дальность стрельбы и существенно лучшую защищенность от средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.

Основное преимущество САУ«Мста-С» – это современные системы управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы и проводить одновременный огневой налет, поражая цель пятью снарядами по разным траекториям.

