В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.28 комментариев
Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам военно-промышленного комплекса Украины
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.
Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».
Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.
В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.
Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно
«Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).
«Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.
«Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.
«Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.
«В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.
«Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.
«Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.
«Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.
Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.
«Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.
Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.
Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».
«Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.
Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.
«Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.
Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.
Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью
Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.
По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать системам Stinger, передает РИА «Новости».
Также Роман добавил, что из-за массированных ракетных атак запасы ВСУ могут растаять.
Ранее сообщалось, что ВСУ приходится использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов.
Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.
Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.
В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.
Как сообщила «Укрэнерго» в своем Telegram-канале, в понедельник уровень потребления электроэнергии на 13,4% превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, передает РИА «Новости».
«Потребляйте электроэнергию экономно», – обратилась компания к украинцам.
В «Укрэнерго» связали рост потребления электроэнергии с похолоданием и сложными погодными условиями.
Накануне директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возможные отключения электроэнергии на Украине произойдут в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.
Полученные данные задержанные местные жители передавали сотрудникам Службы безопасности Украины. Один из задержанных общался с сотрудниками СБУ через мессенджер Telegram, передает ТАСС.
Оба этих фигуранта задержаны, возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала мужчину, планировавшего диверсию на объекте Минобороны.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского
Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.
Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».
Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.
По его словам, Украина уже потеряла свою субъектность, поэтому изменение фамилии главы страны не столь важно, передает РИА «Новости».
По данным Службы внешней разведки России, возможным преемником Зеленского рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и мэра Киева Виталия Кличко.
Министр финансов США Йеллен сообщила об отсутствии решения G7 по конфискации активов России
Йеллен сообщила, что лидеры G7 «попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски». Она заявила, что хочет ознакомиться с оценкой потенциальных рисков для доллара, а также понять, можно ли снизить эти риски, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
По мнению Йеллен, G7 требуется снизить опасения, которые появятся после потенциальной конфискации, выражающиеся в том, что активы в США и Европе хранить небезопасно, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Йеллен заявила, что американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями играет ключевую роль в санкционной политике США в отношении России. Ведомство следит за действиями по обходу санкций.
Напомним, СМИ сообщали, что администрация США начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.
Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий
Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.
Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.
Кулеба заявил, что Запад не просил Украину вести переговоры с Россией о заморозке военных действий
Кулеба сказал, что таких просьб не поступало ни на встречах «на уровне делегаций», ни «за закрытыми дверями в сокращенном формате». По его словам, «это не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции», передает ТАСС со ссылкой на El Pais.
По словам министра, если кто-то из союзников Киева сейчас «решит приостановить или отказаться от поддержки» Украины «из-за нехватки ресурсов», российские войска «смогут добиться успеха на поле боя и прорвать линию фронта».
Напомним, СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.
Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова в Петербурге
Волк сообщила в Telegram, что подозреваемые задержаны «в кратчайшие сроки».
Татаренков заявлял, что подозревает «украинский след» в случившемся, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре в Москве был задержан мужчина, угрожавший супруге военного корреспондента Александра Коца. В декабре военкор Роман Сапоньков сообщил, что по адресу его прописки в Санкт-Петербурге залили монтажной пеной дверь. Военкор Дмитрий Стешин сообщил, что по его старому месту прописки в Петербурге тоже запенили дверь.