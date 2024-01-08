Израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа

Американист раскрыл подоплеку таинственной госпитализации главы Пентагона

Американист Дробницкий: Пентагон мог умышленно скрывать от администрации Байдена информацию о госпитализации Остина

Tекст: Алёна Задорожная

«В этой истории много странностей. Но совершенно очевидно, что мы наблюдали сбой в системе управления Соединенными Штатами. Более того, непонятно, от чего лечили Остина, известно лишь, что он был в отделении интенсивной терапии», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

«Любопытно, что об этом не сообщили ни в Белый дом, ни в Совет национальной безопасности, ни в профильный комитеты Конгресса. Строго говоря, нет никакого закона, который обязывал бы чиновников Пентагона сообщать о подобных случаях администрации. Но в то же время надо понимать, что на четыре дня важное звено ведомства просто выпало из системы», – добавляет он.

«Причем, как сейчас становится понятно, на это время функции Остина перенимались заместителем лишь частично. В целом, то, что мы видим в США при администрации Байдена – это распад системы госуправления. Этот процесс начался еще при Трампе, но тогда он был связан с тем, что экс-президента «вязали по рукам и ногам». А при Байдене силу набирает межклановая борьба, которая сказывается на управлении страной», – рассуждает эксперт.

«Да, государственная машина пока работает и продолжает двигаться, но мы из раза в раз наблюдаем сбои, все отчетливее видна эрозия. И очевидно, что в США становится все сложнее принимать какие-то серьезные решения, прийти к согласию в каких-либо вопросах. Полагаю, что под этим знаменем пройдет весь 2024 год», – указывает собеседник.

«Я допускаю, что когда у Остина возникли проблемы со здоровьем, в Пентагоне долго думали, а стоит ли вообще об этом сообщать Салливану. Ведь он не только советник по нацбезопасности, но и представитель клана Клинтонов, в то время как главу Пентагона принято считать последователем идей Обамы. В контексте нынешней политической действительно это играет важную роль», – замечет аналитик.

«И на фоне этой борьбы даже нельзя спрогнозировать, была ли парализована работа Пентагона во время отсутствия Остина. Ведь на деле внутри ведомства могли проистекать какие-то тайные процессы, о которых мы узнаем только через несколько месяцев», – заключил Дробницкий.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Об этом в пятницу, 5 января, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Радиоведущий Тодд Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США.

Однако о ситуации со здоровьем Остина не сообщили не только общественности, но и Белому дому, пишет Politico. По данным издания, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Джо Байдену информацию о госпитализации министра обороны только 4 января, после того как ему самому стало известно об этом.

Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и президент. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.

Конгресс был оповещен еще позже – в пятницу, 5 января, за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.

Сам Остин признал, что ведомству следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации и взял на себя ответственность за утаивание информации. «Я обязуюсь работать лучше», – пообещал чиновник. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах сокрытия информации о состоянии здоровья главы Пентагона.