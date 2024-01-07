Глава ЛДПР Слуцкий посетил активистов саратовского «швейного батальона»

Делегация ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким продолжает большой тур по регионам России. 7 января парламентарии работают в Саратовской области. Они провели встречи с местными жителями, общественниками и представителями движения «Шьём для наших!» в городе Энгельсе.

Основной состав энгельского «швейного батальона» – это 35 женщин-активисток, они шьют для участников СВО нательное и термобелье, вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети.

Общий состав движения «Шьем для наших» в Энгельсе насчитывает более 100 человек. Каждый из общественников помогает в меру своих возможностей и материально, и изготавливая необходимые для СВО вещи, например, блиндажные свечи, рассказала Слуцкому одна из активисток движения Наталья Камилова.

18 августа 2023 года в Москве Камилова была лично награждена председателем ЛДПР медалью «За помощь специальной военной операции».

«С июля 2022 года начали помогать участникам СВО. Сначала это было несколько человек, сейчас уже больше 200 городов и сел по всей стране. Основная деятельность сосредоточена на плетении маскировочных сетей, шитье и вязании разных изделий для фронта, госпиталей», – рассказала она.

С начала проведения СВО ЛДПР взяла под свое крыло «швейбаты» – объединения женщин-активисток, которые шьют одежду для нужд фронта. В Саратовской области, как и по всей стране, представители регионального отделения ЛДПР помогают «швейбату» на постоянной основе всем необходимым: коробками для изделий, продуктами для сухих суповых наборов, материалами для шитья и плетения сетей, а также оказывают финансовую помощь.

«Обычные девочки с обычными руками, а тысячи и тысячи изделий идут на фронт. Это и есть настоящий патриотизм, подвижничество»– прокомментировал Слуцкий.

Организация «Шьем для наших» работает при поддержке ЛДПР. Она примет участие в Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Москве 13 января.