Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?4 комментария
Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей внешней политики страны
Помощь Украине будет главной задачей Швеции в области внешней политики, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем.
По его словам, сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины являются главной возможностью ограничить варианты действий России, передает ТАСС.
Глава МИД добавил, что «Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать» спецоперацию.
Также Билльстрем призвал «быть реалистами» и «начинать готовиться к долгосрочной конфронтации».
Всего с весны 2022 года военная помощь Швеции Украине составила 22,2 млрд крон (2,17 млрд долларов).