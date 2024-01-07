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    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    11 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    8 комментариев
    7 января 2024, 12:57

    Politico: Орбан может занять пост главы Евросовета

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский Совет, если в отставку уйдет действующий глава организации Шарль Мишель, пишет Politico.

    Если Мишель уйдет в отставку в июле, то лидерам ЕС придется быстро договариваться о кандидатуре его преемника. В случае, если к согласию прийти не удастся, то председательство перейдет к Виктору Орбану, пишет издание.

    Отметим, что в июле Венгрия примет переходящее председательство в Совете ЕС.

    «Этот сценарий – бесконтрольное правление Орбана в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года – является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытались бы избежать, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном», – отмечают авторы публикации.

    Ранее Мишель заявил, что будет участвовать в выборах в Европарламент, поэтому покинет свой пост главы ЕС досрочно.

    Напомним, Орбан считает, что действия России на Украине – действительно военная операция, а не война. Кроме того, венгерский премьер предложил не давать Украине денег в течение пяти лет.

    В декабре во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

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    6 января 2024, 17:23
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущая Анастасия Ивлеева покинула Россию, заявила блогер и телеведущая Ксения Собчак в субботу со ссылкой на собственные источники.

    Ивлеева уехала из России, поскольку «опасается последствий», сообщила Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что рэпер Николай Васильев (Vacio), принимавший участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, повторно задержан после отбытия административного ареста в 15 суток. По ее данным, ему вменяют мелкое хулиганство.

    Позднее Собчак отметила, что Ивлеева опубликовала видео из Петербурга, где та проводит время с семьей. Собчак пояснила, что информация об отъезде телеведущей получена от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера.

    Напомним, суд в Москве признал Ивлееву соорганизатором скандальной «голой вечеринки», прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

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    6 января 2024, 18:14
    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО

    Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО

    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Европейского союза фиксируются признаки паники после ракетных ударов ВКС России, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

    Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».

    В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.

    Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.

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    6 января 2024, 15:59
    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО

    MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированные Т-80БВМ превзошли немецкие Leopard в зоне специальной военной операции в проходимости в трудной местности, утверждает Military Watch Magazine.

    Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».

    Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.

    У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.

    Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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    6 января 2024, 13:23
    Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США

    Tекст: Валентина Григоренко

    Начался вывод иностранного военного контингента из Ирака, такое решение принял премьер-министр страны Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом.

    В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.

    Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».

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    6 января 2024, 18:42
    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»

    Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку в акватории Черного моря с помощью противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны в субботу вечером.

    Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.

    В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».

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    6 января 2024, 18:38
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    @ Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.

    Очевидцы на местах сообщили, что сильных толчков от землетрясения не чувствовалось, есть вероятность, что противоречивость данных происходит из неисправности в оборудовании, передает ТАСС.

    В скором времени национальное метеорологическое агентство Японии намерено провести экстренную пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию.

    Напомним, в Японии шестой день продолжаются землетрясения, число жертв дошло до 126. С 1 января в стране произошло свыше 850 землетрясений.

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    6 января 2024, 17:17
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певицу Веру Брежневу убрали из телевизионного новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на украинском телевидении.

    Украинский телеканал отказался от трансляции выступления исполнительницы Веры Брежневой в новогодние праздники и убрал ее из новогоднего концерта «Музыкальная платформа», сообщает «Царьград».

    Напомним, в декабре в Сети появился райдер с якобы требованиями Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах».

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    6 января 2024, 13:30
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Ракетными войсками и артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» рядом с Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР), а также 127 артподразделений ВСУ, живая сила и техника в 138 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

    В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

    Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    6 января 2024, 16:24
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    NYT: США скоро прекратят поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты скоро прекратят поставки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, утверждают источники из Белого дома и Пентагона.

    США скоро уже не смогут обеспечить Украину ракетами-перехватчиками, их стоимость – от 2 до 4 млн долларов за единицу, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».

    До этого издание отмечало, что у спонсоров киевского режима на хватает оборудования и вооружения для нового контрнаступления вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее немецкие СМИ заявляли, что комплексы Patriot не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов.

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    6 января 2024, 16:53
    Певец Fancy сказал, чем отличается публика в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певец евродиско 80-х Манфред Алоиз Зегит, известный под сценическим псевдонимом Fancy, заявил в интервью, что российская аудитория очень интересная и дружелюбная.

    Исполнитель напомнил, что посещал Россию много раз, и в России «очень интересная» аудитория, она «серьезная и дружелюбная», сказал он в интервью Пятому каналу.

    Он выразил мнение, что у российской публики «глубокая душа», а также признался, что ему нравится Россия.

    Fancy приехал в Москву на фестиваль «Легенды Ретро FM». Он выступил вместе с другими зарубежными музыкантами: группами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo.

    Коментарии (10)
    7 января 2024, 08:59
    Разведка США заявила, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива

    Bloomberg: Разведка США считает, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива

    Разведка США заявила, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива
    @ Zhang Guojun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Случаи коррупции в НОАК, по версии разведки США, особенно часто встречаются в ракетных войсках и оборонной промышленности КНР, среди последствий коррупции и взяточничества разведка США указала на ракеты с водой вместо топлива, сообщили источники Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, американская разведка считает, что власти Китая провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», передает ТАСС.

    По версии Bloomberg, распространившаяся в Китае коррупция подорвала планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил и подготовке к ведению возможной войны, сообщил «Коммерсант».

    За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников КНР. Из-за такого уровня коррупции, по мнению разведки США, Китай вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.

    При этом Bloomberg подчеркивает, что эти оценки не могли быть проверены независимо, а в прошлом году американские политики «были разочарованы неспособностью разведывательных служб США предоставить информацию о ближайшем окружении [председателя КНР] Си Цзиньпина».

    Напомним, в конце 2023 года новым министром обороны КНР стал командующий флотом Дун Цзюнь. В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.

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    6 января 2024, 20:56
    Главе Федерации биатлона Васильеву предлагали 10 тыс. долларов за убийство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Федерации биатлона Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания карьеры ему предлагали стать наемным убийцей.

    После окончания карьеры у него было «туго с деньгами», но Васильев хорошо стрелял, и один знакомый предложил «сделать выстрел и получить 10 тыс. долларов», рассказал глава федерации РИА «Новости».

    Васильев пояснил, что отказался общаться с этим человеком. Он мотивировал свой отказ тем, что один выстрел сделает он, а второй уже будет в него.

    Чемпион добавил, что это был бывший спортсмен, которого сейчас уже нет в живых.

    В 1984 году он победил в Олимпиаде в Сараево, в 1988 году – в Калгари.

    Коментарии (12)
    6 января 2024, 20:02
    DM: Россия оказалась впереди США в битве за Арктику

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона опережает американскую и другие стороны за господство в арктической части земного шара, строя самый большой в мире ледокольный флот.

    Таяние льдов дает возможность исследования и использования ранее недоступных природных ресурсов, открывает новые торговые пути и дает стратегическое превосходство, пишет Daily Mail, передает RT.

    Соревнование в Арктике в ближайшие годы может стать важнее других мировых конфликтов, указывает издание.

    Ранее Росатом установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути – 35 млн тонн. Это более чем в пять раз превышает советский рекорд, установленный в 1987 году.

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    6 января 2024, 20:45
    Замглавы Подмосковья: Ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей

    Замглавы Подмосковья Хромушин: Ситуацию с отоплением в Подольске была скрыта от властей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коммунальный коллапс в городе Подольск в Московской области произошел из-за того, что ситуация оказалась скрыта от региональных властей, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

    Большую часть домов микрорайона Климовск в Подольске, где произошло ЧП, обеспечивает теплом котельная местного патронного завода, это режимный объект, и его котельная не включена в систему контроля теплоснабжения региона, сказал Хромушин, передает «Царьград».

    Власти региона узнали о замерзании микрорайона только через сутки, после жалоб жителей. После этого в городе ввели режим ЧС.

    В котельной запустили один котел, тепло поступает в 45 многоквартирных домов.

    В бригадах, которые запускают тепло в дома, работает свыше 150 человек. Устраняются повреждения на трассах, которые возникли из-за разморозки и подачи давления.

    Ранее глава округа Григорий Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске.

    Коментарии (38)
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