Politico: Орбан может занять пост главы Евросовета

Tекст: Кристина Цыцура

Если Мишель уйдет в отставку в июле, то лидерам ЕС придется быстро договариваться о кандидатуре его преемника. В случае, если к согласию прийти не удастся, то председательство перейдет к Виктору Орбану, пишет издание.

Отметим, что в июле Венгрия примет переходящее председательство в Совете ЕС.

«Этот сценарий – бесконтрольное правление Орбана в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года – является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытались бы избежать, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном», – отмечают авторы публикации.

Ранее Мишель заявил, что будет участвовать в выборах в Европарламент, поэтому покинет свой пост главы ЕС досрочно.

Напомним, Орбан считает, что действия России на Украине – действительно военная операция, а не война. Кроме того, венгерский премьер предложил не давать Украине денег в течение пяти лет.

В декабре во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.