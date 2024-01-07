Глава Евросовета заявил, что покинет свой пост досрочно

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост досрочно ради кресла евродепутата

Tекст: Денис Тельманов

«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Мишеля.

По данным агентства, накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Мишель пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля, когда намечена церемония присяги депутатов нового созыва.

Нового председателя Евросовета выберут в конце июня-начале июля на саммите глав государств и правительств стран ЕС, добавил Мишель.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

Евросовет поручил Совету ЕС «принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии».