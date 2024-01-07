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Глава Евросовета заявил, что покинет свой пост досрочно
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост досрочно ради кресла евродепутата
Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет участвовать в выборах в европарламент и в случае победы покинет свой пост до 16 июля 2024 года.
«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Мишеля.
По данным агентства, накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европейский парламент.
Мишель пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля, когда намечена церемония присяги депутатов нового созыва.
Нового председателя Евросовета выберут в конце июня-начале июля на саммите глав государств и правительств стран ЕС, добавил Мишель.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.
Евросовет поручил Совету ЕС «принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии».