Сестра Ким Чен Ына: Сеул навлекает на себя «крещение огнем»

Сестра Ким Чен Ына заявила, что Сеул навлекает на себя «крещение огнем»

Tекст: Кристина Цыцура

Она отметила, что «спусковые крючки» армии КНДР уже «сняты с предохранителей». Так чиновница ответила на заявления южнокорейских властей о том, что они будут следовать принципам «моментально, мощно и до конца», передает РИА «Новости».

Также в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи говорится, что северокорейские военные не проводили никаких артиллерийских стрельб, а осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий.

Ранее ВС Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо со стороны КНДР.

В Комитете начальников штабов ВС Южной Кореи уточнили, что КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Енпхендо и Пэннендо в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00–05:00 мск). Пострадавших среди мирного населения республики и военных нет.



