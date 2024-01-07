В РФС сообщили о планах принять участие в конгрессе УЕФА в феврале

Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?0 комментариев
Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?0 комментариев
У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.11 комментариев
В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.8 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию
США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».
При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.
Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.
Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.
Ивлеева уехала из России, поскольку «опасается последствий», сообщила Собчак в своем Telegram-канале.
Она добавила, что рэпер Николай Васильев (Vacio), принимавший участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, повторно задержан после отбытия административного ареста в 15 суток. По ее данным, ему вменяют мелкое хулиганство.
Позднее Собчак отметила, что Ивлеева опубликовала видео из Петербурга, где та проводит время с семьей. Собчак пояснила, что информация об отъезде телеведущей получена от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера.
Напомним, суд в Москве признал Ивлееву соорганизатором скандальной «голой вечеринки», прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.
Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО
Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.
Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.
MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО
Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».
Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.
У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.
Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.
В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.
Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».
Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море
Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.
В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».
Очевидцы на местах сообщили, что сильных толчков от землетрясения не чувствовалось, есть вероятность, что противоречивость данных происходит из неисправности в оборудовании, передает ТАСС.
В скором времени национальное метеорологическое агентство Японии намерено провести экстренную пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию.
Напомним, в Японии шестой день продолжаются землетрясения, число жертв дошло до 126. С 1 января в стране произошло свыше 850 землетрясений.
Украинский телеканал отказался от трансляции выступления исполнительницы Веры Брежневой в новогодние праздники и убрал ее из новогоднего концерта «Музыкальная платформа», сообщает «Царьград».
Напомним, в декабре в Сети появился райдер с якобы требованиями Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах».
На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.
На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.
Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.
В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.
Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.
На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
США скоро уже не смогут обеспечить Украину ракетами-перехватчиками, их стоимость – от 2 до 4 млн долларов за единицу, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
До этого издание отмечало, что у спонсоров киевского режима на хватает оборудования и вооружения для нового контрнаступления вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее немецкие СМИ заявляли, что комплексы Patriot не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов.
Исполнитель напомнил, что посещал Россию много раз, и в России «очень интересная» аудитория, она «серьезная и дружелюбная», сказал он в интервью Пятому каналу.
Он выразил мнение, что у российской публики «глубокая душа», а также признался, что ему нравится Россия.
Fancy приехал в Москву на фестиваль «Легенды Ретро FM». Он выступил вместе с другими зарубежными музыкантами: группами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo.
Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта
Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.
Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.
В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.
Welt: ВСУ несут невосполнимые потери в боях за Крынки на левом берегу Днепра
Как указал Ваннер, морские пехотинцы Украины жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр, передает RT.
По его словам, украинских военных отправляют на смертельные задания в этом районе для того, чтобы они показали Западу наступательные действия.
В конце декабря аналитик Эндрю Перпетуа сообщил, что за полтора месяца, в течение которых ВСУ находятся у села Крынки на левом берегу Днепра, украинские морская пехота и войска поддержки потеряли 50 плавсредств. Ранее украинские морпехи назвали попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области самоубийством и расточительством.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.
Замглавы Подмосковья Хромушин: Ситуацию с отоплением в Подольске была скрыта от властей
Большую часть домов микрорайона Климовск в Подольске, где произошло ЧП, обеспечивает теплом котельная местного патронного завода, это режимный объект, и его котельная не включена в систему контроля теплоснабжения региона, сказал Хромушин, передает «Царьград».
Власти региона узнали о замерзании микрорайона только через сутки, после жалоб жителей. После этого в городе ввели режим ЧС.
В котельной запустили один котел, тепло поступает в 45 многоквартирных домов.
В бригадах, которые запускают тепло в дома, работает свыше 150 человек. Устраняются повреждения на трассах, которые возникли из-за разморозки и подачи давления.
Ранее глава округа Григорий Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске.
Таяние льдов дает возможность исследования и использования ранее недоступных природных ресурсов, открывает новые торговые пути и дает стратегическое превосходство, пишет Daily Mail, передает RT.
Соревнование в Арктике в ближайшие годы может стать важнее других мировых конфликтов, указывает издание.
Ранее Росатом установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути – 35 млн тонн. Это более чем в пять раз превышает советский рекорд, установленный в 1987 году.