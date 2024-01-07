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Второй за сутки следовавший в Россию танкер отбуксировали к причалу в Турции
Береговая охрана Турции отбуксировала к причалу второй за сутки следовавший в Россию танкер
Буксиры береговой охраны Турции отбуксировали к причалу следовавший в Россию танкер, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй подобный за сутки случай, сообщает источник в береговой охране.
Отмечается, что речь идет о танкере Elijah длиной 185 м, который следовал из Испании в Россию. У судна вышел из строя двигатель. По данным береговой охраны, танкер удалось отбуксировать к причалу острова Бозджаада, передает РИА «Новости».
Первый такой случай произошел в ночь на 6 января. Тогда у танкера Sundoro, следовавшего с Мальты в Россию, также вышел из строя двигатель.
Напомним, в середине ноября стало известно о намерении Дании проверять и задерживать танкеры с нефтью из России, проходящие через проливы королевства, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками российской нефти.