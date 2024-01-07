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Беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на купянском направлении
Бойцы группировки «Запад» сбили украинский промышленный дрон «Баба Яга» разведывательным беспилотником
Военные специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали атаку промышленного дрона «Баба Яга» подразделения ВСУ на купянском направлении, протаранив его своим беспилотником-разведчиком, сообщает Минобороны России.
«В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом... Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты», – рассказал начальник расчета БПЛА с позывным «Белый», передает РИА «Новости».
Отмечается, что после тарана дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево. Модель российского аппарата не сообщается.
По данным Минобороны России, «Баба Яга» несла на себе 82-миллиметровые мины для атаки российских позиций. Для скрытности от ПВО украинский дрон летел очень низко над деревьями.