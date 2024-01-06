Байден захотел выступить с «Посланием о положении страны» в конгрессе

У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.7 комментариев
За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.52 комментария
Киевский военный эксперт Гетьман заявил о российских ударах по местам разработки новейших украинских ракет
Гетьман сказал, что в том числе «туда и наносились удары» 29 декабря и 2 января. Он заявил, что разведывательные действия России позволили ей нанести чувствительные удары по ВПК Украины.
Кроме того, Гетьман счел «странной» публикацию данных о стратегических объектах в «открытых источниках в интернете», передает РИА «Новости».
Напомним, за неделю по украинским военным объектам нанесены 41 групповой и один массированный удар. В Верховной раде удар ВКС России по Киеву назвали Армагеддоном.
Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР
По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».
Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».
В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».
Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.
Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.
Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию
США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».
При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.
Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.
Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.
MWM: Газотурбинные танки Т-80 превзошли натовские аналоги в зоне СВО
Газотурбинный двигатель модернизированных Т-80 дает большое преимущество в проходимости перед другими классами российских танков, и перед всеми западными танками, пишет Military Watch Magazine, передает РИА «Новости».
Немецкие Leopard и другие натовские танки показали, что непригодны для тяжелых погодных условий в СВО, они утопают в грязи. При этом плохо себя показали как устаревшие Leopard 1, так и современные Leopard 2.
У американского M1 Abrams также есть газотурбинный двигатель, но его мощность меньше, чем у Т-80.
Ранее рассказал командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.
Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога
В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».
Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.
После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».
Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.
Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.
Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.
Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО
Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.
Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.
Радиоведущий Старнс удивился решению Пентагона утаить от общественности госпитализацию главы Пентагона Остина
Тодд Старнс отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с первого дня Нового года госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, сообщает Ura.ru.
Журналист обратил внимание, что Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Старнс задался вопросом, в чем причина решения Пентагона утаить от общественности госпитализацию министра обороны США. «Почему [введена такая] секретность?» – задался вопросом журналист.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за интенсивных ударов российских военных
Как указал Гагин, интенсивность ударов российскими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что солдатам Украины пришлось отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий, передает ТАСС.
По его словам, из-за отвода систем ПВО Украина оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении, украинским военным пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях.
На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.
На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.
Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.
В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.
Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.
На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.
Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».
Ивлеева уехала из России, поскольку «опасается последствий», сообщила Собчак в своем Telegram-канале.
Она добавила, что рэпер Николай Васильев (Vacio), принимавший участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, повторно задержан после отбытия административного ареста в 15 суток. По ее данным, ему вменяют мелкое хулиганство.
Позднее Собчак отметила, что Ивлеева опубликовала видео из Петербурга, где та проводит время с семьей. Собчак пояснила, что информация об отъезде телеведущей получена от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера.
Напомним, суд в Москве признал Ивлееву соорганизатором скандальной «голой вечеринки», прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.
Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море
Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.
В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».
Daily Express: Политики в США понимают необходимость раздела Украины для завершения конфликта
Как пишет Daily Express, американские политики начинают понимать, что одним из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, которое сможет оставить президенту России Владимиру Путину подконтрольную России часть территорий, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Вашингтон может пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.
Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться.
В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.
Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву
В свою очередь, страны Запада хотят провести в среду встречу СБ ООН, чтобы обсудить якобы имеющие место поставки в Россию северокорейских вооружений, передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что российские войска использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по Украине.
NYP: Актер Оливер в своем последнем сообщении в социальных сетях перед гибелью передал «привет из рая»
В статье говорится, что всего за три дня до гибели Оливер опубликовал в социальной сети Instagram* «последний жуткий пост», передав «привет откуда-то из рая» и добавив: «За общность и любовь... 2024, мы идем», передает РИА «Новости».
Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Cпасти никого не удалось.
Ранее СМИ сообщили, что актер и две его несовершеннолетние дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.