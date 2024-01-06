ПВО России сбила в Херсонской области украинский Ми-8

Подвергшаяся издевательствам русскоязычная женщина в Литве оказалась украинкой

Подвергшаяся издевательствам в автобусе в Вильнюсе русскоязычная женщина оказалась украинкой из Кривого Рога

Tекст: Антон Антонов

В начале января в Сети появилось видео, на котором двое мужчин издеваются над русскоязычной женщиной. Они отняли у нее телефон и перекидывали его друг другу, передает радиостанция «Говорит Москва».

Никто из других пассажиров не вмешался в конфликт, передает РЕН ТВ.

После появления новости об этом инциденте украинские СМИ написали, что «в Вильнюсе россиянку поставили на место». В ответ на возмущение русскоязычных пользователей соцсетей СМИ на Украине заявили, что россияне «до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают».

Однако, как выяснилось, женщина, над которой издевались, родилась в Кривом Роге и прибыла в Литву в мае 2022 года.

Более того, позднее портал Delfi рассказал подробности инцидента. Выяснилось, что конфликт спровоцировал один из мужчин, который вошел в автобус и принялся громко кричать, что занимает место для своего друга. Женщина попросила его не шуметь, между ними возникла ссора. Когда она попыталась вызвать полицию, у нее и отняли телефон.

Водитель на остановке вмешался в конфликт и вызвал полицию, но хулиганы, взломав двери автобуса, убежали. Удалось установить личность одного из них. Он заявил в соцсетях, что женщина якобы «распространяла российскую пропаганду». Полиция Вильнюса получила несколько заявлений о случившемся, хулиганам грозят штрафы и лишение свободы.