В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.7 комментариев
Москва прокомментировала заявление США о свободе вероисповедания
Посольство России заявило об использовании США «религиозной карты» для решения своих задач
Вашингтон использует «религиозную карту», чтобы решать свои задачи в мире, так посольство России в США прокомментировало опубликованный американской стороной список стран, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания».
Посольство обратило внимание на заявление госдепартамента о включении России в список государств, скобы «вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих.
В сообщении, в частности, говорится, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод. В ведомстве уточнили, что именно таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства во внутренние дела, передает РИА «Новости».
В дипломатическом ведомстве добавили, что США не раз решали свои «узкокорыстные задачи», разыгрывая «религиозную карту» и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, бывшей Югославии.
Посольство призвало США обратить внимание на собственные изъяны, отметив, что лицемерие американских властей поражает: например, они полностью игнорируют ненавистническую риторику режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, а также гонения на послушников Киево-Печерской Лавры.
Как указали в ведомстве, США необходимо осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий, в стране нет преследований по конфессиональному признаку.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической УПЦ в Тернопольской области и провели «зачистку» помещений духовного училища.
Напомним, комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии – «продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США».