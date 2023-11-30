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Силовики оцепили собор УПЦ на западе Украины
Силовики оцепили собор УПЦ на западе Украины и начали «зачистку» помещений
Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят «зачистку» помещений духовного училища, сообщили в УПЦ.
По сообщению УПЦ, прямо сейчас происходит «зачистка» помещений Кременецкого духовного училища, в 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция, передает РИА «Новости». Там добавили, что всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение.
В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ «зачистить помещение, и он этот приказ выполнит». По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно.
По сообщению УПЦ, к Николаевскому собору подъехал автобус, куда полицейские направляют воспитанниц училища, и полицейские сообщили, что намерены отвезти их в общежитие одного из местных учебных заведений. Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии, на основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила.
Ранее на Украине рейдеры при участии полиции штурмом захватили монастырь УПЦ в Черкассах.