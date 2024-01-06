Памятник советскому солдату отказались сносить в украинском селе в Закарпатье

В Германии высказались об усталости от украинского конфликта

DW: Немцы заявили об усталости от конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

В завершение конфликта на Украине в 2024 году верят лишь 9% немцев, это значительно меньше, чем в прошлом году (-23%). Социологи полагают, что это, скорее всего, связано с провалом контрнаступления ВСУ, передает Deutsche Welle.

При этом 44% считают, что мира достичь не получится без территориальных уступок Киева. 75% опрошенных придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Москвой.

Также сократилась доля жителей ФРГ, которые положительно относятся к присоединению Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором – с 51% до 44%.

К оказанию военной помощи Киеву немцы относятся амбивалентно: 36% считает помощь чрезмерной, 35% - адекватной.

За ужесточение санкций против России выступают 43% опрошенных, при этом 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия ФРГ во имя прекращения войны в Украине.

В 2024 год жители Германии вступили с тревожным ожиданием: 13% опрошенных настроены оптимистично, а 83% испытывают беспокойство.

Ранее в Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.