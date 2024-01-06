Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву

Кулеба призвал «не искать кипиш» в связи с заявлениями Госдепа об уровне военной поддержки Украины

Tекст: Антон Антонов

«Не кипишуйте», – заявил Кулеба. Он добавил, что не нужно «бросать себя в состояние агонии и депрессии». Кулеба заявил, что речь «не идет о поддержке Украины в 2024 году». По его словам, «сумма поддержки может быть уменьшена», когда Украина «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также утверждает, что помощь Киеву «трансформируется» только после того, как Украина окажется в состоянии сама «справляться со своими потребностями». Пока же ей требуется поддержка, заявил Николенко, подчеркнув, что Конгрессу США следует «как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи». Николенко заверил, что «поддержка Украины – не благотворительность», а «инвестиция в американскую национальную безопасность».

Напомним, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.



