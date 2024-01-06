В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.5 комментариев
Кулеба призвал «не искать кипиш» после заявлений Госдепа о помощи Киеву
Кулеба призвал «не искать кипиш» в связи с заявлениями Госдепа об уровне военной поддержки Украины
Комментируя заявления Госдепа об уровне военной поддержки Киева, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «не искать себе дополнительный кипиш на голову».
«Не кипишуйте», – заявил Кулеба. Он добавил, что не нужно «бросать себя в состояние агонии и депрессии». Кулеба заявил, что речь «не идет о поддержке Украины в 2024 году». По его словам, «сумма поддержки может быть уменьшена», когда Украина «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также утверждает, что помощь Киеву «трансформируется» только после того, как Украина окажется в состоянии сама «справляться со своими потребностями». Пока же ей требуется поддержка, заявил Николенко, подчеркнув, что Конгрессу США следует «как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи». Николенко заверил, что «поддержка Украины – не благотворительность», а «инвестиция в американскую национальную безопасность».
Напомним, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов.