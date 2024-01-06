В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, также сообщается о взрывах в Днепропетровской области и в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщают СМИ.
Сообщалось о налете ударных БПЛА, которые двигались в район аэродрома Староконстантинов, передает RT.
В Днепре (Днепропетровске), как пишут украинские СМИ, «горит автотранспортное предприятие, были взрывы», передает РИА «Новости».
Однако в Сети утверждают, что пожар не связан с военными действиями.
Напомним, за неделю российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений противника, объектам ВПК Украины, украинским аэродромам, арсеналам и топливным базам.