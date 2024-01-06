  • Новость часаГлаву Пентагона госпитализировали
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В 2024 году ВСУ будут рассчитывать на «города-крепости»
    Немецкие СМИ: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»
    Кадыров предложил обменять бойцов ВСУ на снятие санкций с его семьи
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    США ввели пошлины на луженую сталь из Германии, Китая и Кореи
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    48 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    6 января 2024, 02:50

    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, также сообщается о взрывах в Днепропетровской области и в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщают СМИ.

    Сообщалось о налете ударных БПЛА, которые двигались в район аэродрома Староконстантинов, передает RT.

    В Днепре (Днепропетровске), как пишут украинские СМИ, «горит автотранспортное предприятие, были взрывы», передает РИА «Новости».

    Однако в Сети утверждают, что пожар не связан с военными действиями.

    Напомним, за неделю российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений противника, объектам ВПК Украины, украинским аэродромам, арсеналам и топливным базам.

    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (33)
    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 07:26
    ВСУ оставили ряд своих позиций под Артемовском

    Командир группы российского спецназа сообщил об отступлении ВСУ на ряде участков на Артемовском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на ряде участков на Артемовском направлении «отошли вглубь своей обороны» и окапываются на новых позициях, сообщил командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Дон».

    Комментируя «изменения за две недели», «Дон» пояснил, что прежде российские операторы БПЛА «летали на 2–3 км», а сейчас – на 3–4 км. На новых позициях противника «все равно удается поразить». Операторы производят разведку местности, а при обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар. «Дон» рассказал, что «за сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений», уничтожались прежде всего блиндажи, где зафиксировали изменения, была перенатянута маскировочная сеть и где обнаружили движение личного состава ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Альф» рассказал, что ВСУ под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца.

    Коментарии (16)
    5 января 2024, 12:40
    В Германии высказались об усталости от украинского конфликта

    DW: Немцы заявили об усталости от конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина жителей Германии считают, что без территориальных в конфликте на Украине не удастся достичь мира без территориальных уступок Киева, сообщило издание Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на опрос Deutschlandtrend.

    В завершение конфликта на Украине в 2024 году верят лишь 9% немцев, это значительно меньше, чем в прошлом году (-23%). Социологи полагают, что это, скорее всего, связано с провалом контрнаступления ВСУ, передает Deutsche Welle.

    При этом 44% считают, что мира достичь не получится без территориальных уступок Киева. 75% опрошенных придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Москвой.

    Также сократилась доля жителей ФРГ, которые положительно относятся к присоединению Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором – с 51% до 44%.

    К оказанию военной помощи Киеву немцы относятся амбивалентно: 36% считает помощь чрезмерной, 35% - адекватной.

    За ужесточение санкций против России выступают 43% опрошенных, при этом 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия ФРГ во имя прекращения войны в Украине.

    В 2024 год жители Германии вступили с тревожным ожиданием: 13% опрошенных настроены оптимистично, а 83% испытывают беспокойство.

    Ранее в Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

    Коментарии (13)
    5 января 2024, 13:48
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем

    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

    «5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (14)
    5 января 2024, 19:52
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.

    Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

    Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 06:27
    УВКПЧ ООН ответило на критику со стороны России

    Пресс-секретарь УВКПЧ ООН Шамдасани прокомментировала критику со стороны России после украинского обстрела Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани прокомментировала российскую критику в адрес верховного комиссара Фолькера Тюрка в связи с отсутствием реакции на украинский обстрел Белгорода.

    Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал Тюрка за молчание по поводу украинского обстрела Белгорода, передает РИА «Новости».

    Шамдасани заявила, что «жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение». По ее словам, «все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц». «У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», – сказала она. Шамдасани также сообщила, что Тюрк запросил доступ для посещения России, но пока визит не запланирован.

    Напомним, в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право.

    Коментарии (0)
    5 января 2024, 14:20
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в период с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, сообщили в Минобороны России.

    Также удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все объекты поражены, говорится в Telegram-канале МО.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике противника.

    Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».

    Коментарии (5)
    5 января 2024, 06:56
    Германия сообщила о передаче Украине десяти БМП Marder

    Минобороны Германии сообщило о передаче Украине снарядов для танков Leopard 2 и десяти БМП Marder

    Германия сообщила о передаче Украине десяти БМП Marder
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине переданы более 9 тыс. снарядов калибра 155 мм, снаряды для танков Leopard 2, десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями, сообщило минобороны Германии.

    В пакет военной помощи также вошли танковый мостоукладчик Beaver, несколько десятков грузовиков и других машин, шлемы, 305 штурмовых винтовок MK 556, передает РИА «Новости».

    Украине переданы тысячи комплектов зимней военной формы, передает ТАСС.

    В отдельной графе с подзаголовком «Поставки прорабатываются/осуществляются» фигурируют четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые анонсировали в ноябре, и система SKYNEX.

    Напомним, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (29)
    5 января 2024, 22:14
    ПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем

    Российская ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Черным морем

    ПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотников над западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим около 20.00 мск попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что над Крымом и Краснодарским краем уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников.

    Коментарии (35)
    5 января 2024, 20:21
    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России за раз смогут уничтожить военные заводы Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные имеют достаточно ракет для поражения украинской критической инфраструктуры и военных производств, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

    Россия за раз может выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по оборонным предприятиям, сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА «Новости».

    По его словам, украинские расчеты противовоздушной обороны не способны справиться с запущенными российскими ракетами, и Россия это понимает.

    До этого он заявлял, что у ВСУ нет возможностей атаковать Россию миллионами дронов, поскольку выделенные на беспилотники средства украли.

    Коментарии (0)
    5 января 2024, 23:37
    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

    Коментарии (6)
    5 января 2024, 14:28
    ВСУ за неделю на Донецком направлении потеряли свыше 1990 военных и четыре танка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние семь дней на Донецком направлении потеряла почти 2 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении «Южная» группировка отразила за этот период девять атак украинской стороны, ВСУ потеряли более 1990 человек, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, включая американские Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Южно-Донецком направлении группировки «Восток» отразила пять атак, поражены подразделения ВСУ у Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 950 человек, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила четыре атаки, поражены скопления живой силы ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского, Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    За семь дней украинская сторона на этом направлении потеряла более 690 человек, два танка, 11 боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении отражена атака противника к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Поражена живая сила и техника ВСУ у Вербового, Орехова, Каменского, Лукьяновского, Новоданиловки, Работино (Запорожская область). ВСУ за неделю потеряли до 350 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поражена живая сила ВСУ на правом берегу Днепра у Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки Херсонской области. Украинские военные за семь дней потеряли там до 225 человек. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 14 лодок, установка ЗРК «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 16:50
    Критиковавшую Залужного депутата Рады сняли с должности

    Критиковавшую Залужного депутата Рады сняли с должности зампреда оборонного комитета

    Критиковавшую Залужного депутата Рады сняли с должности
    @ @bezuhlamariana

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Рады Марьяну Безуглую убрали с этой должности, ранее депутат требовала наказать главкома ВСУ Валерия Залужного за провал контрнаступления.

    Комитет решил отозвать Безуглую с должности зампреда комитета, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское телевидение.

    Сама депутат заявила, что такие решения должны приниматься только голосованием в общем зале парламента.

    В ноябре Безуглая требовала наказать Залужного за неудавшееся контрнаступления, по ее словам, он и другие генералы несут ответственность за произошедшее.

    Коментарии (2)
    5 января 2024, 13:50
    Зеленскому назвали единственный способ попасть в Крым

    Глава крымского парламента Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, новый год начался с новых угроз с украинской стороны, однако до ялтинской набережной «Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», передает РИА «Новости».

    Также Константинов отметил, что возможности украинского президента в данный момент сводятся к тому, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому».

    «Киевский режим способен только устраивать мерзкие, кровавые теракты против мирных жителей», – добавил он, призвав отнестись к угрозам со всей серьезностью и не снижать уровень бдительности и готовности «упреждать любую украинскую гадость».

    Ранее издание Economist сообщало, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий.

    Коментарии (0)
    Главное
    Индия начала расследование поставок артиллерийских снарядов на Украину
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе
    В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    Жители Германии высказались об усталости от украинского конфликта
    Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков
    Сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой»
    Осужденный паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    В 2024 году ВСУ будут рассчитывать на «города-крепости»

    Россия перехватила инициативу, и в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. По крайней мере, именно такие прогнозы дают западные СМИ и военные эксперты. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............