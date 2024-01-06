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    В 2024 году ВСУ будут рассчитывать на «города-крепости»
    Немецкие СМИ: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»
    Кадыров предложил обменять бойцов ВСУ на снятие санкций с его семьи
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    США ввели пошлины на луженую сталь из Германии, Китая и Кореи
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    48 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    6 января 2024, 00:54

    Голливудский актер Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах

    Guardian сообщила о гибели голливудского актера Оливера и его дочерей в авиакатастрофе на Карибах

    Tекст: Антон Антонов

    Голливудский актер Кристиан Оливер погиб при крушении самолета в Карибском море, также погибли две его дочери 11 и 12 лет, сообщают СМИ.

    Кроме того, погиб пилот самолета. Береговая охрана извлекла из воды тела двух взрослых и двух детей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian.

    Самолет упал в море у небольшого карибского острова Петит-Невис. Оливеру был 51 год, передает РЕН ТВ.

    Оливер родился в Германии, потом переехал в США, где работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Он стал известен благодаря ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», снимался в «Спецотряде «Кобра», «Восьмом чувстве», «Параллельных мирах» и «Инспекторе Джордже Джентли», передает РБК.


    5 января 2024, 02:57
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

    В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, могут свидетельствовать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, заявило британское ТВ.

    Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

    Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.

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    5 января 2024, 11:46
    Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину
    Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину
    @ Sanat Kumar Sinngh/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Службы безопасности Индии начали расследование возможности попадания индийских артиллерийских снарядов на Украину, сообщило издание The Economic Times.

    Источники издания уточнили, что Россия сообщила Индии о своих опасениях по поводу произведенных в Индии боеприпасов, которые, предположительно, отправляются на Украину через Европу. Есть вероятность, что Киев мог получить индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года, передает ТАСС.

    При этом Индия официально не поставляет на Украину боеприпасы. Предположительно, снаряды на Украину отправила третья сторона, действующая через Словению или Польшу.

    Источники издания сообщают, что службы безопасности Индии расследуют возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером.

    Подозревается в этом одна из стран Запада, закупившая 155-мм артиллерийские снаряды в Индии и впоследствии переправившая их на Украину через европейское государство, возможно, член НАТО.

    Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия не отправляла Киеву боеприпасы.

    Коментарии (20)
    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (33)
    5 января 2024, 03:30
    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию

    Маск назвал плохой идеей вторжение в Россию

    Маск посоветовал «просто не вторгаться» в Россию
    @ Gonzalo Fuentes/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вторжение в Россию – плохая идея вне зависимости от времени года.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) прокомментировал запись, высмеивающую Наполеона Бонапарта. «Не таким уж и умным был Наполеон», – заявил автор записи, опубликовав мем, сделанный по схеме известного мема «Верно?..» (по мотивам сцены из фильма «Звездные войны. Атака клонов» с персонажами Энакином Скайуокером и Падмой Амидалой). В меме Наполеон заявляет о намерении вторгнуться в Россию, а Жозефина Богарне уточняет: «Летом, верно?». Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом и добавил: «Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей».

    Напомним, Маск считает, что 2024 год станет «еще более безумным», чем предыдущие.

    Коментарии (24)
    5 января 2024, 12:55
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные оказывают сильное давление на ВСУ, перехватив инициативу по всей линии фронта, заявил на немецком телеканале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    По его словам, усилилось продвижение российских войск вперед, передает РИА «Новости».

    Ваннер отметил, что ВС России перехватили инициативу в этих позиционных боях.

    Также публицист заметил, что движение на фронте не прекращалось, «несмотря на то, что Россия в последнее время наносила массированные ракетные удары по территории Украины».

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве.

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    5 января 2024, 18:18
    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным

    Политолог Скачко: Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации на Украине

    Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным
    @ @bezuhlamariana

    Tекст: Андрей Резчиков

    Марьяна Безуглая отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного и максимально обострила конфликт между ними, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. В пятницу стало известно, что Безуглую решили убрать с должности замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

    «Безуглая выполнила свое предназначение по принципу – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Она до конца отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным. Но, с другой стороны, она заигралась, потому что этот конфликт стал достоянием гласности и привел к непредсказуемому результату – всплеску популярности Залужного и падению таковой у Зеленского, – продолжил специалист. – Но в конце концов Безуглая начала фонтанировать абсолютно бредовыми идеями. Например, она предложила не брать в армию тех людей, кто сможет ежемесячно платить 200 тыс. гривен (около 472 тыс. рублей)».

    Кроме того, депутат предложила отправить на фронт «святую святых» – клоунов и комиков студии «Квартал 95» – любимого детища Зеленского. «Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации, связанной с рассмотрением Верховной радой закона о мобилизации», – добавил политолог.

    По прогнозу Скачко, Безуглая сохранит статус народного депутата Украины и продолжит получать зарплату, «но то, что это отыгранная карта, которая дискредитирует режим, это вне сомнений».

    Что касается развития конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, то Скачко считает, что его исход зависит от позиции Вашингтона. «Пока США не определятся, кто им нужнее, оба будут выполнять свои задачи. По большому счету, они конкуренты между собой, а не по ситуации. Они оба готовы воевать и выступают за безудержную помощь Запада Киеву и использование украинцев в качестве пушечного мяса. Американцы шантажируют Залужного тем, что Зеленский может снять его с должности и сделать козлом отпущения за все провалы, а Зеленского тем, что Залужный в любой момент может заменить его на должности главы хунты», – подытожил Скачко.

    В пятницу стало известно, что замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской партии «Слуга Народа» Марьяну Безуглую хотят убрать с этой должности. Такое решение поддержали остальные члены комитета. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, решение было принято почти единогласно, воздержался только один человек. Далее вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов.

    Сама депутат тоже заявила, что ее отставку может утвердить только голосование в общем зале Верховной рады. Свое отстранение коллегами по комитету она назвала «рекомендацией». «Я никогда не сдамся и никакой шантаж не заставит меня отступить», – заявила депутат через соцсети.

    В ноябре прошлого года Безуглая требовала наказать Залужного за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий. Политик призвала Залужного и весь генералитет ВСУ уйти в отставку.

    Она также опубликовала в соцсетях пост с фотографиями Залужного в компании члена общественного антикоррупционного совета при минобороны Украины Даны Яровой, указав, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий не побывал ни в одном территориальном центре комплектования и соцподдержки.

    Позже западные и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским из-за провального контрнаступления. В последнее время этот конфликт вылился в противоречия вокруг скандального законопроекта об ужесточении мобилизации.

    Коментарии (8)
    5 января 2024, 12:15
    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

    Ростех: Российская армия получила новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ»

    Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»
    @ Olga Sokolova/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», сообщили в Ростехе.

    По данным госкорпорации, в 2023 году были завершены государственные испытания самоходки, Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики, передает ТАСС.

    В данный момент развернуто серийное производство «Коалиции-СВ». Также стартовал выпуск транспортно-загрузочной машины.

    Как рассказали в Ростехе, первые комплексы были направлены в войска в конце 2023 года.

    Эксперты госкорпорации напомнили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы.

    «Эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии», – заключили в Ростехе.

    Напомним, САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО в конце декабря после успешного завершения испытания самоходной артиллерийской установки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что 2023 год стал временем стремительных изменений в Российской армии, прежде всего с точки зрения появления новых видов оружия и значительной модернизации старых.

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    5 января 2024, 15:47
    Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ взамен снятия санкций с членов его семьи
    Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ взамен снятия санкций с членов его семьи
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил снять санкции с его матери и дочерей, взамен он пообещал освободить пленных украинских военных.

    Пленные украинские бойцы забраны в ДНР и ЛНР, он передал их список бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, передает ТАСС.

    Кадыров пояснил, что этих людей освободят, если санкции снимут с его матери, дочерей и лошадей. При этом он отметил, что не требует взамен снятия санкций с себя лично.

    При передаче списка Риттеру показали видео с пленными бойцами ВСУ. В ролике они заявили, что предложено освободить 20 человек при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

    В марте 2023 года СМИ писали, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Кадырову.

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    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 07:26
    ВСУ оставили ряд своих позиций под Артемовском

    Командир группы российского спецназа сообщил об отступлении ВСУ на ряде участков на Артемовском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на ряде участков на Артемовском направлении «отошли вглубь своей обороны» и окапываются на новых позициях, сообщил командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Дон».

    Комментируя «изменения за две недели», «Дон» пояснил, что прежде российские операторы БПЛА «летали на 2–3 км», а сейчас – на 3–4 км. На новых позициях противника «все равно удается поразить». Операторы производят разведку местности, а при обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар. «Дон» рассказал, что «за сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений», уничтожались прежде всего блиндажи, где зафиксировали изменения, была перенатянута маскировочная сеть и где обнаружили движение личного состава ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Альф» рассказал, что ВСУ под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца.

    Коментарии (16)
    5 января 2024, 18:41
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    Axios: В Белом доме наросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американской администрации начал нарастать конфликт между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщили источники Axios.

    Жан-Пьер и Кирби на публике все также делят друг с другом подиум, пресс-секретарь больше рассказывает о внутренних делах США, а координатор – о международных вопросах, рассказали анонимные собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    Но вне публики отношения между спикерами сложились напряженные. Это отчасти вызвано тем, сколько времени они оба проводят с прессой каждый день. Кирби, который якобы является фаворитом президента США Джо Байдена, не заявлял публично о планах стать пресс-секретарем, но в разговорах с коллегами говорил об этом, отметили источники.

    Жан-Пьер же планирует сохранить за собой пост пресс-секретаря после возможного переизбрания Байдена.

    По данным портала, разногласия между спикерами Белого дома начались весной 2022 года после ухода предыдущего пресс-секретаря – Джен Псаки. Кирби начал становиться более влиятельным на публике, за кулисами он добился близких отношений с Байденом. Президент часто просит его проводить для себя персональный брифинг.

    Кирби начал ездить с Байденом во время внутренних поездок по США, а не только во время международных визитов. Оба спикера появляются вместе перед журналистами только потому, что это «нравится» самому президенту США, заключили источники.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 12:06
    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
    В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
    @ Christopher Quail/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В американском штате Южная Дакота потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, сообщило USA Today со ссылкой на командование ВВС.

    На борту находились четыре члена экипажа, они успешно катапультировались. Самолет выполнял тренировочное задание, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ЧП произошло, когда бомбардировщик собирался приземлиться на аэродроме. Начато расследование инцидента.

    В декабре американский F-16 разбился в Южной Корее.

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 12:40
    В Германии высказались об усталости от украинского конфликта

    DW: Немцы заявили об усталости от конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина жителей Германии считают, что без территориальных в конфликте на Украине не удастся достичь мира без территориальных уступок Киева, сообщило издание Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на опрос Deutschlandtrend.

    В завершение конфликта на Украине в 2024 году верят лишь 9% немцев, это значительно меньше, чем в прошлом году (-23%). Социологи полагают, что это, скорее всего, связано с провалом контрнаступления ВСУ, передает Deutsche Welle.

    При этом 44% считают, что мира достичь не получится без территориальных уступок Киева. 75% опрошенных придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Москвой.

    Также сократилась доля жителей ФРГ, которые положительно относятся к присоединению Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором – с 51% до 44%.

    К оказанию военной помощи Киеву немцы относятся амбивалентно: 36% считает помощь чрезмерной, 35% - адекватной.

    За ужесточение санкций против России выступают 43% опрошенных, при этом 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия ФРГ во имя прекращения войны в Украине.

    В 2024 год жители Германии вступили с тревожным ожиданием: 13% опрошенных настроены оптимистично, а 83% испытывают беспокойство.

    Ранее в Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

    Коментарии (12)
    5 января 2024, 13:48
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем

    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

    «5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (14)
    5 января 2024, 02:45
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала в восьми регионах Украины, позднее ее отменили, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Кривом Роге и в удерживаемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    Главное
    Индия начала расследование поставок артиллерийских снарядов на Украину
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе
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    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

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    В 2024 году ВСУ будут рассчитывать на «города-крепости»

    Россия перехватила инициативу, и в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. По крайней мере, именно такие прогнозы дают западные СМИ и военные эксперты. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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