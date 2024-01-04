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Лукашенко назначил нового директора БелАЭС
Президент Белоруссии Лукашенко назначил новым директором БелАЭС Сергея Бобовича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым директором БелАЭС Сергея Бобовича, сообщили местные СМИ.
Как пишет Белта, Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. «Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности», – отметил белорусский лидер, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.
Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с Росатомом. Он рассказал о плотном общении и совместном обучении БелАЭС и Росатома. «Они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед», – сказал он.
Кроме того, Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.
Ранее гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС о готовности объекта.