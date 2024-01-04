Лукашенко назначил нового директора БелАЭС

Президент Белоруссии Лукашенко назначил новым директором БелАЭС Сергея Бобовича

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Белта, Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. «Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности», – отметил белорусский лидер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.

Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с Росатомом. Он рассказал о плотном общении и совместном обучении БелАЭС и Росатома. «Они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед», – сказал он.

Кроме того, Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.

Ранее гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС о готовности объекта.