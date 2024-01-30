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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    26 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 21:28 • Новости дня

    Байден засомневался в необходимости нанесения прямого удара по Ирану

    ABC: Байден сомневается в необходимости нанесения прямого удара по Ирану

    Байден засомневался в необходимости нанесения прямого удара по Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не уверен в необходимости нанесения прямого удара по Ирану в качестве ответа на атаку на американскую военную базу, сообщили источники телекомпании ABC.

    Источники считают, что Байден опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке, что повлияет на его переизбрание на второй срок. Телекомпания напомнила, что из-за политики глав Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта демонстранты несколько раз прерывали его выступление, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть многоуровневым. Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

    30 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту

    Politico: США рассматривают возможность ударов по иранскому флоту в Персидском заливе

    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту
    @ Kilho Park/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Никитина

    Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военно-морским силам Ирана в Персидском заливе или атаки по иранским военным на территории Ирака или Сирии, пишут американские СМИ.

    Источники газеты Politico сообщили, что такие сценарии разработаны американским военным ведомством в ответ на поручение президента США Джо Байдена о подготовке вариантов ответа на атаку, произошедшую в выходные, передает РИА «Новости».

    По информации издания, если Байден одобрит соответствующие решения, то удары будут нанесены в «ближайшие пару дней», причем, по мнению источников, произойдет это по нескольким целям.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть «многоуровневым».

    Сообщалось также, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.

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    30 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.

    «Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.

    Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.

    Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

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    29 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент

    Bloomberg: В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз больше не рассматривает США в качестве надежного гаранта мира и процветания для Европы и придерживается такого мнения, даже если Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах американского лидера, пишут американские СМИ.

    В статье обозревателя Хорхе Валеро для Bloomberg говорится, что Брюссель переживает переломный момент. По мнению автора, помимо изменения мнения о США, перемены произошли и в отношении к Китаю: теперь Брюссель считает Пекин «системным соперником».

    В «стремительно поляризующемся мире» Евросоюз приходит к необходимости утвердить свою «экономическую и политическую значимость», «изобрести себя заново», передает ТАСС.

    Новому главе Еврокомиссии предстоит столкнуться с большими трудностями на своем посту, в том числе с вопросом дальнейшей помощи киевскому режиму, урегулированием ближневосточного кризиса, одновременным давлением со стороны США и Китая, а также зависимости от энергоносителей и полезных ископаемых, которую автор считает «токсичной». В публикации говорится, что внутренние конфликты в ЕС «практически гарантированны» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и проблем с программами экономического восстановления в период после COVID-19.

    Ранее сообщалось, что возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.

    Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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    30 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме

    Fox: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вступил в «резкую перепалку» с журналистом «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, сообщили американские СМИ.

    Дискуссия между Кирби и Халкетт произошла из-за действий США на Ближнем Востоке. Журналист стала «давить» на Кирби, спрашивая о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без соответствующего одобрения со стороны Конгресса США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    Спикер Белого дома заявил, что Конституция США наделяет Байдена таким правом. Он добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

    Кирби, как отметил телеканал Fox News, был «явно раздражен» словами Халкетт о том, что американский народ «недоволен» действиями президента. А после ее вопроса о том, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе, обстановка на брифинге «еще больше обострилась».

    Перебив журналиста, Кирби заявил, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и не учитывает политический календарь, когда занимается «защитой» войск США. Любое предположение об обратном представитель Белого дома счел «оскорбительным».

    Перепалка завершилась вмешательством пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В октябре Кирби едва не расплакался из-за кадров из Израиля.

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    28 января 2024, 23:45 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в слабости из-за атаки на базу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на военную базу США – это последствие слабости администрации американского президента Джо Байдена, сказал предыдущий глава американского государства Дональд Трамп.

    Атака дрона на военный объект США в Иордании, при которой трое военнослужащих погибли, является «еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена», заявил Трамп в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Напомним, в дрон атаковал на американскую базу на севере Иордании, погибли трое американских военных. Байден заявил, что ответственность за нападение несут поддерживаемые Ираном группировки боевиков в Сирии и Ираке.

    Между тем Иордания заявила, что атака на базу США произошла на сирийской территории.

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    29 января 2024, 06:41 • Новости дня
    Bloomberg: США рассматривают возможность тайной операции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании, утверждает источник Bloomberg.

    США рассматривают в качестве одной из возможных опций тайную операцию, в ходе которой будет нанесен удар по Ирану, но Вашингтон не возьмет на себя ответственность, сказал собеседник Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Подобный вариант должен «послать четкий сигнал» иранскому руководству.

    Также не исключается прямой ответ США в виде нападения на иранских чиновников, подобно тому, как по решению прежнего президента страны Дональда Трампа был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

    Реакция действующего президента США Джо Байдена может стать одним из самых важных шагов за его президентский срок. По мнению собеседника, с одной стороны он будет пытаться «наказать» инициаторов атаки, а с другой – это может вовлечь США в прямой конфликт с Ираном.

    Байдену также нужно будет учесть возможные экономические последствия шагов на фоне конфликта с йеменскими хуситами в Красном море.

    Напомним, дрон атаковал на американскую базу на севере Иордании, погибли трое американских военных. Президент США Джо Байден заявил, что ответственными в атаке являются поддерживаемые Ираном боевики в Сирии и Ираке.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    29 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Такер Карлсон резко раскритиковал сенаторов за призывы бомбить Иран

    Журналист Такер Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов душевнобольными

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский телеведущий Такер Карлсон резко раскритиковал сенаторов, которые выступили за нанесение ударов по Ирану в качестве ответа на атаку военной базы ВС США на севере Иордании.

    «Чертовы душевнобольные», – написал Карлсон на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), выложив скриншоты твитов сенаторов Линдси Грэма и Джона Корнина, передает РИА «Новости».

    На своих страницах Грэм призвал «сильно ударить по Ирану», а Корнин написал: «Атаковать Тегеран».

    По информации Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    28 января 2024, 15:40 • Новости дня
    ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом

    Tasnim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе танкер, который перевозил контрабандное топливо, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, иранские военные по решению суда захватили судно с 2 млн литров контрабандного топлива и задержали 14 членов экипажа, передает ТАСС.

    Командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград отметил, что захваченный танкер под флагом одного из государств Океании «находился под разведывательным наблюдением с момента дозаправки». По его словам, военные Ирана захватили его после входа в оперативный район ВМС».

    Ранее в Персидском заливе военно-морскими силами КСИР были задержаны два нефтяных танкера, шедших под флагом Панамы. Отмечается, что на них перевозили 1,5 млн литров контрабандного топлива.

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    29 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Саммит астанинского формата решили провести в России

    Спецпредставитель Лаврентьев: Саммит астанинского формата решили провести в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующий саммит в астанинском формате (Россия, Турция и Иран) планируется провести на российской территории, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Россия станет страной, принимающей очередной саммит, на его проведение должно быть выделено время, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что решение о новом саммите приняли в 2022 году. Предпосылки для его проведения были в конце 2023 года, но ситуация вокруг сектора Газа «все спутала». Позже появились другие вопросы, которые требовали «оперативного вмешательства на высшем уровне».

    Ранее участники астанинского формата указали на ведущую роль астанинского процесса в устойчивом урегулировании сирийского кризиса.

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    30 января 2024, 00:35 • Новости дня
    Блинкен заявил о многоуровневом ответе на нападение на базу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть многоуровневым, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Говоря о нападении на американскую базу на сирийско-иорданской границе, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен защищать своих военнослужащих и свои интересы, передает ТАСС.

    Ответ на нападения будет решительным, он пройдет «в то время и в том месте», которое США изберут сами. Этот ответ может быть многоуровневым, поэтапным и продолжительным по времени, добавил он.

    Также Блинкен отметил, что США не стремятся к конфликту или к войне с Ираном, но они продолжат защищать своих военных.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    29 января 2024, 09:50 • Новости дня
    «Исламское сопротивление Ирака» взяло ответственность за удар по базе США

    WP: «Исламское сопротивление Ирака» взяло ответственность за удар по базе США

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», пишут американские СМИ со ссылкой на неназванный источник в руководстве группировки.

    Источник газеты The Washington Post заявил, что эскалация конфликта будет нарастать, если американцы будут продолжать поддерживать Израиль. «Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – передает ТАСС слова источника WP.

    В свою очередь источники AP подтвердили, что удар был нанесен одной из группировок в Ираке. Какой именно, не уточняется.

    Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    29 января 2024, 23:52 • Новости дня
    Пентагон заявил об ответственности Ирана за удар по военной базе США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона ответственна за последнее нападение на базу американских военных в районе Эт-Танф, заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

    Иран несет ответственность за нападение на базу, поскольку он «финансирует те вооруженные группы, которые действуют в Ираке и Сирии», сказала Сингх, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также назвал Иран ответственным за удар по базе США в районе на границе Иордании и Сирии.

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    30 января 2024, 14:29 • Новости дня
    Минюст США обвинил участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство юстиции США обвинило участников мотоклуба Hells Angels в работе на спецслужбы Ирана с целью преследования, похищения и убийства диссидентов и активистов оппозиции, бежавших в Соединенные Штаты, говорится в пресс-релизе ведомства.

    Как указано в заявлении, с декабря 2020 года по март 2021 года гражданин Ирана Наджи Шарифи Зиндашти вступил в сговор с двумя состоявшими в мотоклубе гражданами Канады с целью убийства двух жителей штата Мэриленд.

    Как заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности министерства юстиции, тех, кто в Иране замышляет убийства на территории США, и преступников, которые с ними сотрудничают, министерство юстиции будет преследовать столько, сколько потребуется и где бы они не находились, передает ТАСС.

    Согласно судебным документам, иранец использовал защищенный мессенджер SkyECC для вербовки людей, которые должны были приехать в США для планирования и совершения убийств, бежавших в Соединенные Штаты иранцев.

    Ранее гражданин Ирана был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу ЦРУ.

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    30 января 2024, 13:02 • Новости дня
    Россия призвала предотвратить расползание конфликта на Ближнем Востоке

    Песков: Чрезвычайно важно сейчас предотвратить расползание конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень напряженности на Ближнем Востоке очень тревожный, необходимо предотвратить дальнейшее расползание конфликта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля, комментируя сообщения о возможном «ударе возмездия» США по иранским объектам, сказал, что Москва не приветствует действия, ведущие к дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности. На Ближнем Востоке, по его словам, наблюдается и без того избыточный конфликтный потенциал, передает ТАСС.

    Сейчас пришло время предпринять шаги, направленные на деэскалацию напряженности, только это может помочь предотвратить дальнейшее расползание конфликта, сказал Песков.

    Американские СМИ сообщили ранее, что Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военно-морским силам Ирана в Персидском заливе или атаки по иранским военным на территории Ирака или Сирии. На такие действия власти Соединенных Штатов намерены пойти после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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