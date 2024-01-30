Орбан назвал человека, который может остановить конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал Трампа способным остановить конфликт на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, если бы в феврале 2022 года Трамп был президентом США, войны в Европе бы не случилось – сегодня никто, кроме него, не является достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну, передает РБК.

Также издание отмечает, что Венгрия не согласовала изменение бюджета, то есть не дала согласия на выделение Киеву 50 млрд евро, однако европейская страна выразила готовность присоединиться к инициативе 26 стран Евросоюза, если будут гарантии того, что каждый год члены ЕС будут решать, продолжать отправлять эти деньги или нет.

Орбан выразил сожаление насчет того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как способ шантажа, заверив, что речь идет «о восстановлении и поддержании единства Евросоюза». В заключение венгерский премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

«Мы считаем, что единственное решение – дипломатическое. Оно предполагает переговоры о прекращении огня и мире… Я считаю, что каждый член ЕС имеет право защищать бюджет в том виде, в каком он был создан», – резюмировал он.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Европу готовиться к возможной победе Трампа на президентских выборах в США.