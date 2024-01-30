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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

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    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 15:21 • Новости дня

    Путин указал на независимость ученых на фоне ситуации в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым назвал ученых независимыми людьми на фоне ситуации в мире.

    «Ученые – умные люди и независимые», – передает слова главы государства ТАСС.

    Красников рассказал президенту о международной деятельности РАН. При этом он отметил, что таких контактов много. Также он доложил про общее собрание РАН, на котором награждали золотыми медалями выдающихся ученых, в числе которых был и британский ученый.

    Также Красников предложил рассмотреть возвращение РАН функций по экспертизе школьных учебников. «Я, честно говоря, упустил это, странно. Конечно, надо с коллегами обсуждать», – согласился Путин.

    Кроме того, Красников заявил, что РАН поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы этого ожидали. Российская академия [наук] поддерживает», – сказал он. Путин поблагодарил в ответ.

    Напомним, ранее Красников был включен в состав Совета безопасности (СБ) России.

    27 января 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

    «Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.

    «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.

    В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    27 января 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты в годы ВОВ воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население, о чем свидетельствуют документы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что преступления последователей Гитлера не имеют срока давности. «Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», – сказал президент.

    О чудовищной сути нацизма свидетельствуют трагедии ленинградских блокадников и узников нацистский концлагерей, указал российский лидер, подчеркнув, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

    Глава государства назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

    «Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин. Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

    В субботу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.

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    28 января 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии по ВКС.

    «Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», – ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления новым зимовочным комплексом. После этого прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    «Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» – добавил президент.

    В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. «Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть – я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», – дал напутствие глава государства.

    Он пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. «И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать – так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям», – добавил российский лидер.

    Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. «Важные и для наших стран, да и для всего человечества – без всякого преувеличения», – резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.

    «До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег», – описал обстановку глава государства.

    Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. «Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных», – отметил Путин.

    В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.

    Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. метров, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.

    Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

    НЗК антарктической станции «Восток» был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО «ОЗСК») в Гатчине, он был передан в собственность государства.

    В октябре 2021 года модули станции «Восток» были погружены на теплоход «Мыс Дежнева» и теплоход «Андрей Осипов». Суда сопровождал дизельный ледокол «Капитан Хлебников», а также танкер «Ярослав Мудрый», доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию «Восток» и обеспечения работы всей техники.

    Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около два метра с надувами снега у торосов свыше метра, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции «Прогресс» началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию «Восток» велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 т.

    Расстояние между прибрежной станцией «Прогресс» и станцией «Восток» составляет около 1450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3500 м над уровнем моря, встречаются заструги – вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции «Восток» она иногда летом опускалась ниже –50 °C.

    Строители работали в две смены при температурах ниже –30 °C и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.

    На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции «Восток» температура опускается ниже –80 °C. В таких условиях строители продолжают работать.

    За летний сезон 2023–2024 годов были собраны оставшиеся два блока «А» и «В» НЗК «Восток», первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.

    Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде.

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    28 января 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин и Лукашенко участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, передает информированный источник.

    «Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» – это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он обратил внимание, что в исследовании и освоении Антарктиды отечественным исследователям и первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», – отметил Путин.

    Зимовочный комплекс станции «Восток» – первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли, передает РИА «Новости».

    Сегодня у России пять круглогодичных и пять сезонных станций в Антарктиде.

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    29 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку

    Путин: Космонавтка из Белоруссии отправится в космос весной

    Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полет космонавтки из Белоруссии на МКС планируется весной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – передает его слова ТАСС.

    Корабль «Союз МС-25» отправится на МКС в марте. В экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

    Ранее члены нового экипажа МКС россияне Александр Гребенкин и американец Мэтт Доминик высоко оценили сотрудничество стран в космосе.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него «принципиально важно видеть поддержку россиян» независимо от их политических предпочтений.

    Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, только 0,15% подписей из 60 тыс., отобранных из общего их числа, собранного в поддержку самовыдвижения Путина, признаны недействительными при возможных 5% брака. Она уточнила, что недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Имели место неточности в сведениях об избирателях, сказала Бударина, добавив, что недостоверных подписей не имеется.

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    28 января 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    Путин заявил об энергичном развитии отношений с Белоруссией
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично.

    «В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», – сказал Путин, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Глава России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

    «Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – все быстрыми, хорошими темпами растет», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    27 января 2024, 18:49 • Новости дня
    Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
    Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.

    «Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства граждан Советского союза.

    «От голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях», – сказал он.

    Президент заявил, что блокада Ленинграда – это геноцид, и Россия намерена добиться того, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права.

    «Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

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    27 января 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин: Русофобия, ксенофобия и национализм стали орудием реваншистов в Европе и на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реваншистам в Европе и на Украине мешает подлинная история, поэтому они пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, извратить ее причины, ход и итоги, заявил президент России Владимир Путин.

    «Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история», – сказал Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.

    Поэтому они пытаются пересмотреть историю, нагло врут и сносят памятники победителям нацизма, продолжил глава государства.

    «Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление», – указал российский лидер.

    Ранее Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.

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    29 января 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

    РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

    Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.

    «В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.

    При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.

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    27 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    29 января 2024, 11:55 • Новости дня
    Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    ЦИК: Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущий Дмитрий Губерниев, рок-певица Юлия Чичерина, певица Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах президента, следует из постановления ЦИК России.

    «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», – передает ТАСС текст постановления.

    Как стало известно в понедельник, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина.

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    29 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты

    Политолог Потуремский: Решение Путина идти самовыдвиженцем – позиция ответственного политика

    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Решив пойти на выборы президента России самовыдвиженцем, Владимир Путин показал, что для него важно мнение граждан на каждом этапе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

    «Для выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России было собрано огромное количество подписей. Значительно больше, чем необходимо для регистрации и чем во время предыдущей избирательной кампании 2018 года», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эти показатели подтверждают – Владимир Путин является объединяющей фигурой и опорой для абсолютного большинства граждан страны. То есть для него не составило трудностей получить такое значительное число подписей для выдвижения», – отметил собеседник.

    Политолог подчеркнул, что идти на выборы самовыдвиженцем сложнее, чем быть кандидатом от партии, но Владимир Путин тем не менее выбрал именно этот путь: «Это позиция ответственного политика, которому важно мнение граждан и их поддержка на каждом этапе избирательного процесса».

    «Сбор подписей подтвердил легитимность предстоящих выборов. Было продемонстрировано, что все необходимые процедуры проходят в рамках действующего законодательства. Кроме того, мы наблюдаем высокое внимание общества к идущей предвыборной кампании», – резюмировал Потуремский.

    Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю», – отметил он.

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