Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Мужчина с дочерью погибли в загоревшемся BMW под Калугой
На трассе в Тарусском районе Калужской области в понедельник из-за возгорания газового баллона в автомобиле погибли мужчина и его несовершеннолетняя дочь.
Предварительно установлено, что в загоревшемся BMW X6 помимо мужчины и его 16-летней дочери находилась его жена. Женщина выжила, в тяжелом состоянии она доставлена в калужскую больницу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.
В ходе осмотра автомобиля в багажнике был обнаружен металлический газовый баллон, наличие которого не предусмотрено конструкцией транспортного средства. По предварительной информации, в баллоне находился сжиженный газ.
По факту гибели двух человек при возгорании автомобиля возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Калужской области.
На прошлой неделе в Монголии взорвался 60-тонный газовоз, погибли трое пожарных, пять человек в критическом состоянии.