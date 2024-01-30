Мужчина с дочерью погибли в загоревшемся BMW под Калугой

Tекст: Валерия Городецкая

Предварительно установлено, что в загоревшемся BMW X6 помимо мужчины и его 16-летней дочери находилась его жена. Женщина выжила, в тяжелом состоянии она доставлена в калужскую больницу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

В ходе осмотра автомобиля в багажнике был обнаружен металлический газовый баллон, наличие которого не предусмотрено конструкцией транспортного средства. По предварительной информации, в баллоне находился сжиженный газ.

По факту гибели двух человек при возгорании автомобиля возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Калужской области.

На прошлой неделе в Монголии взорвался 60-тонный газовоз, погибли трое пожарных, пять человек в критическом состоянии.