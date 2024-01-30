Медведев: Курилы – это Россия, Москве наплевать на чувства японцев по этому поводу

Медведев: Курилы – это Россия, Москве глубоко наплевать на чувства японцев по этому поводу

Tекст: Ольга Никитина

Медведев на своей странице во «ВКонтакте» отреагировал на слова премьера Японии Фумио Кисиды о возможности мирного решения «при обсуждении Курил и сохранении санкций».

Зампред Совета Безопасности подчеркнул, что «территориальный вопрос» закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда. Он заверил, что Курильские острова будут активно развиваться, их стратегическая роль будет расти, в том числе на этой территории будет размещаться новое оружие.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это – Россия», – указал Медведев, посоветовав грустящим по этому поводу «самураям» «уйти из жизни традиционным японским способом», сделав себе сеппуку. «Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки…» – заключил он.

Ранее Кисида заявил, что в отношениях между Россией и Японией сложилась тяжелая ситуация, однако Токио придерживается стремления к разрешению «территориального вопроса» и заключению мирного договора.