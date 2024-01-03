Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.10 комментариев
Токаев: Ни одну проблему в мире нельзя решить без России
Токаев: С Луны ясно, что без России не решить ни одну проблему в мире
Выборы президента в России будут иметь очень большое значение, невозможно решить ни одну проблему в мире без России, сказал в интервью газете Egemen Qazaqstan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Токаев отметил, что действующий президент России Владимир Путин своими словами и действиями фактически формирует глобальную повестку дня, передает kp.ru.
Токаев считает, что без участия Москвы «ни одна мировая проблема не решается, это ясно с Луны».
Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.