Токаев: Ни одну проблему в мире нельзя решить без России

Токаев: С Луны ясно, что без России не решить ни одну проблему в мире

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Токаев отметил, что действующий президент России Владимир Путин своими словами и действиями фактически формирует глобальную повестку дня, передает kp.ru.

Токаев считает, что без участия Москвы «ни одна мировая проблема не решается, это ясно с Луны».

Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.