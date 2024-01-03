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Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 млн россиян
Россия оказалась на пятом месте по количеству туристов, посетивших Таиланд в 2023 году
Россия оказалась в 2023 году на пятом месте по количеству туристов среди стран, граждане которых посещали страну в течение прошлого года, с результатом почти 1,5 млн человек.
«Почти 1,5 миллиона россиян посетили Таиланд в 2023 году, Россия оказалась на пятом месте», – приводит РИА «Новости» статистический доклад министерства туризма и спорта Таиланда.
По данным тайландского ведомства, с января по декабрь 2023 года страну посетили 1,48 млн граждан России.
При этом первые четыре места по количеству туристов в списке занимают Малайзия (4,5 млн человек), Китай (3,5 млн), Южная Корея (1,65 млн) и Индия (1,62 млн).
Ранее сообщалось, что неподалеку от таиландского острова Пхукет потерпел крушение скоростной катер. В результате погибла пятилетняя девочка из России. В крови капитана нашли следы амфетамина.